Премьер не сомневается, что мир наложит больше санкций в Россию, чтобы наказать путинский режим. В частности, и Великобритания.

Кстати Это военные преступления, а не "асвабаждения", – президент Еврокомиссии о зверствах россиян в Буче

Я боюсь, что если вы посмотрите на происходящее в Буче, то откровения, которые мы видим от того, что Путин сделал в Украине, что, вы знаете, для меня не похожи на геноцид,

– сказал Джонсон.

Джонсон убежден, что была большая ошибка не инвестировать долгосрочные деньги в ядерную энергетику. Он добавил, что, возможно, придется быстрее разворачивать возобновляемые источники энергии.