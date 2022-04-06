Прем'єр не сумнівається, що світ накладе більше санкцій на Росію, аби покарати путінський режим. Зокрема, й Велика Британія.

До речі Це воєнні злочини, а не "асвабаждєнія", – президентка Єврокомісії про звірства росіян в Бучі

Я боюся, що коли ви подивитеся на те, що відбувається в Бучі, то одкровення, які ми бачимо від того, що Путін зробив в Україні, що, ви знаєте, для мене не схожі на геноцид,

– сказав Джонсон.

Джонсон переконаний, що було великою помилкою не інвестувати довгострокові гроші в ядерну енергетику. Він додав, що, можливо, доведеться швидше розгортати відновлювані джерела енергії.

Важливо – Геноцид української нації: у ВР зареєстрували постанову про злочини Росії: