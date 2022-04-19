Джонсон считает маловероятным, что Россия пойдет на мирный договор с Украиной

Дипломатическое урегулирование войны в Украине маловероятно. Вероятность того, что Россия пойдет на это, очень мала.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте.

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Дипломатическое урегулирование ситуации в Украине маловероятно,

– подчеркнул премьер Британии.

Как сказал Джонсон, долгосрочная цель НАТО должна заключаться в том, чтобы укрепить Украину таким образом, чтобы "Россия никогда не решилась снова вторгнуться".

Глава Офиса Президента Андрей Ермак назвал эти слова британского премьера важными. По его словам, долгосрочной целью НАТО должно стать усиление и укрепление Украины до такого уровня, чтобы новое вторжение России стало невозможным.

"Это серьезное заявление нашего союзника. Это постоянно подчеркивает президент Владимир Зеленский, когда говорит о необходимости большего количества вооружений для противостояния России", – добавил Ермак.

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