Сначала этот тезис высказал Сергей Лавров еще в декабре в интервью Такеру Карлсону. 23 января его повторила Мария Захарова. 24 Канал передает слова президента со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для The Guardian.

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Что сказал Зеленский о приезде Джонсона в апреле 2022-го

По словам президента, российские заявления о срыве Джонсоном договоренностей в Стамбуле нелогичны.

От чего он должен был нас отговорить? Он приехал тогда, когда мы отбили Киев и Киевскую область,

– подчеркнул гарант.

Зеленский подчеркнул: есть многочисленные видео и фото, как оба лидера гуляют по Крещатику. Если бы Джонсон приехал раньше, до освобождения Киевщины, вряд ли такая прогулка была бы возможной.

"Мы с ним были не в тот момент, когда нам было очень сложно. Нам было сложно, но этот момент прошел. Логика может быть, если представить: нам очень сложно, мы готовы согласиться на что угодно, например, нас шантажируют, приезжает Джонсон и говорит "мы с вами, держитесь, не идите на уступки России". Это можно хоть как-то представить. Но когда он приехал, самое сложное уже прошло – мы отбили Киевскую область", – объяснил глава государства.

Кроме этого, он привел социологические данные. Тогда большинство украинцев не поддерживало какие-либо переговоры с Россией.

Отметим, что в российском МИД снова нет согласия. Лавров говорил, что Джонсону просто захотелось остановить переговоры в Стамбуле и премьер сделал это из-за "сиюминутных желаний". А вот Захарова сказала, что Джонсон приехал по приказу США и "требовал" продолжить войну.