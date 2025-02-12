Спершу цю тезу висловив Сєрґєй Лавров ще у грудні в інтерв'ю Такеру Карлсону. 23 січня її повторила Марія Захарова. 24 Канал передає слова президента з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для The Guardian.

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Що сказав Зеленський про приїзд Джонсона у квітні 2022-го

За словами президента, російські заяви про зрив Джонсоном домовленостей у Стамбулі нелогічні.

Від чого він повинен був нас відмовити? Він приїхав тоді, коли ми відбили Київ і Київську область,

– наголосив гарант.

Зеленський підкреслив: є численні відео та фото, як обидва лідери гуляють Хрещатиком. Якби Джонсон приїхав раніше, до звільнення Київщини, навряд чи така прогулянка була би можливою.

"Ми з ним були не в той момент, коли нам було дуже складно. Нам було складно, але цей момент пройшов. Логіка може бути, якщо уявити: нам дуже складно, ми готові погодитись на що завгодно, наприклад, нас шантажують, приїжджає Джонсон і каже "ми з вами, тримайтесь, не йдіть на поступки Росії". Це можна хоч якось уявити. Але коли він приїхав, найскладніше вже минуло – ми відбили Київську область", – пояснив глава держави.

Окрім цього, він навів соціологічні дані. Тоді більшість українців не підтримувала жодні перемовини з Росією.

Зазначимо, що в російському МЗС знову немає злагоди. Лавров говорив, що Джонсону просто заманулося зупинити переговори в Стамбулі і прем'єр зробив це. А от Захарова сказала, що Джонсон приїхав за наказом США і "вимагав" продовжити війну.