"Школьницы из закрытой школы": Джонсон в новой книге сравнил лидеров G7 с персонажами книги
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон работает над новой книгой своих мемуаров. С частью из них ознакомились журналисты.
Борис Джонсон сравнил лидеров стран Большой семерки на саммите в Карбис-Бей 2021 года с персонажами-школьницами из серии подростковых романов Мелори Тауэрс авторства Энид Блайтон. Он объяснил, кто из политиков как вел себя.
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Кто есть кто
Джонсон написал, что острая на язык девушка, известная своим "кошачьим" чувством юмора – это Ангелу Меркель. Джастин Трюдо - "спортивная девушка, которая настаивает на купании в Атлантическом океане". Зато Ученица по обмену из Франции, "миниатюрная, нежная и обеспокоена тем, что у нее на носу могут появиться веснушки" – Эммануэль Макрон.
Самая большая школьная сенсация – новая девушка, которая приезжает на большей и более шикарной машине, чем у всех остальных, с багажом с монограммами и теннисной ракеткой из Harrods,
– так Джонсон высказался о Байдене.
По словам Джонсона, тот даже флиртовал с его женой. В то же время он отметил, что у него были прекрасные отношения с Джо Байденом.
Самого же себя Борис Джонсон сравнил с "директрисой со стальным взглядом, мисс Грейлинг" из персонажей Мэлори Тауэрс.