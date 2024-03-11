Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон и действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро тайно встретились в Каракасе. Джонсон провел в этом городе меньше суток.
Смотрите также В Южную Америку отправится военный корабль Великобритании: что происходит
Обсуждали войну в Украине
Издание отмечает, что Борис Джонсон прибыл в Каракас на частном самолете, которым вылетел на отдых в Доминиканскую Республику вместе с семьей.
Детали встречи точно неизвестны, однако, по информации издания, основным вопросом была война России против Украины. Якобы Борис Джонсон обеспокоен сближением России и Венесуэлы и пытается убедить Мадуро не помогать Путину. Говорится и о том, чтобы Венесуэла не предоставляла технику и оружие России.
Великобритания не признает легитимности Николаса Мадуро, однако Джонсон во время своего премьерства выступал за нормализацию отношений с Венесуэлой.
Трамп и Орбан обсудили войну в Украине
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом. После разговора скандальный политик выдал очередное заявление о "мире".
- В заявлении предвыборной компании Дональда Трампа говорится, что вместе с Виктором Орбаном во Флориде политики обсудили "широкий спектр вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, включая первостепенную важность крепких и безопасных границ для защиты суверенитета каждой нации".
- В то же время после разговора сам венгерский лидер в соцсети Х написал, что возвращение Трампа поможет обеспечить мир в Украине.