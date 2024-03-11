Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон та чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро таємно зустрілися у Каракасі. Джонсон провів у цьому місті менше ніж добу.

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Видання зазначає, що Борис Джонсон прибув до Каракасу на приватному літаку, яким вилетів на відпочинок до Домініканської Республіки разом із сім'єю.

Деталі зустрічі достеменно невідомі, однак, за інформацією видання, основним питанням була війна Росії проти України. Нібито Борис Джонсон стурбований зближенням Росії та Венесуели й намагається переконати Мадуро не допомагати Путіну. Мовиться й про те, щоб Венесуела не надавала техніку та зброю Росії.

Велика Британія не визнає легітимності Ніколаса Мадуро, однак Джонсон під час свого прем'єрства виступав за нормалізацію відносин із Венесуелою.

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