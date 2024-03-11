Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон та чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро таємно зустрілися у Каракасі. Джонсон провів у цьому місті менше ніж добу.
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Обговорювали війну в Україні
Видання зазначає, що Борис Джонсон прибув до Каракасу на приватному літаку, яким вилетів на відпочинок до Домініканської Республіки разом із сім'єю.
Деталі зустрічі достеменно невідомі, однак, за інформацією видання, основним питанням була війна Росії проти України. Нібито Борис Джонсон стурбований зближенням Росії та Венесуели й намагається переконати Мадуро не допомагати Путіну. Мовиться й про те, щоб Венесуела не надавала техніку та зброю Росії.
Велика Британія не визнає легітимності Ніколаса Мадуро, однак Джонсон під час свого прем'єрства виступав за нормалізацію відносин із Венесуелою.
Трамп та Орбан обговорили війну в Україні
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з експрезидентом США Дональдом Трампом. Після розмови скандальний політик видав чергову заяву щодо "миру".
- У заяві передвиборчої компанії Дональда Трампа йдеться, що разом з Віктором Орбаном у Флориді політики обговорили "широкий спектр питань, що стосуються Угорщини та Сполучених Штатів, включно з першорядною важливістю міцних і безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної нації".
- Водночас після розмови сам угорський лідер у соцмережі Х написав, що повернення Трампа допоможе забезпечити мир в Україні.