Премьер Великобритании Борис Джонсон требует полного отключения России от SWIFT. Сейчас от платежной системы отключили отдельные российские банки, попавшие на санкции.

Джонсон подталкивает к ужесточению санкций против России США и ЕС. Лондон призывает международных союзников пойти еще дальше и заблокировать в платежной системе все российские банковские учреждения.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

Именно Джонсон был инициатором отключения России от SWIFT

После того, как 28 февраля подсанкционные банки были отключены от платежной системы, рубль упал до своего минимума. Российская валюта упала в цене на 30% по отношению к американскому доллару. В настоящее время Банк России повысил процентные ставки более чем вдвое – с 9,5 до 20 %, пытаясь успокоить экономический шторм.

Что такое система SWIFT Это – безопасная система обмена сообщениями, используемая финансовыми учреждениями для перемещения денег по всему миру. Вместо получения или перевода средств, SWIFT позволяет банкам и компаниям извещать друг друга о предстоящих трансакциях.

Британия настаивает на более жестких санкциях

Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Лондон продолжит настаивать на более жестких мерах против Москвы. Это якобы дали четко понять странам G7.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.