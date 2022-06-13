Джонсон выиграл битву, но не войну: какие проблемы есть у друга Украины и что ему угрожает

Несколько дней назад премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был под угрозой отставки. Около 40% его коллег по партии выразили ему недоверие. Однако друг Украины избежал досадного политического приговора. Теперь он наделен иммунитетом на год, однако вопрос отставки Джонсона все же остается открытым.

Насколько Джонсону хватит полученного кредита доверия, кто из британских политиков может его заменить при необходимости, как сейчас у Джонсона с политической и общественной поддержкой и что необходимо сделать, чтобы нивелировать опасность отставки – сайт 24 канала спросил у экспертов.

Читайте также Десятки тысяч убитых, фильтрационные лагеря и эпидемическая катастрофа: интервью с мэром Мариуполя

Спикерами в этом материале выступили: Богдан Цюпин – украинский журналист в Лондоне. Ярослав Матийчик – исполнительный директор аналитического центра Группа стратегических и студий безопасности. Владимир Куренной – народный депутат Украины нескольких созывов.

Обезопасил ли себя Борис Джонсон от отставки?

Ярослав Матийчик: Думаю, что обезопасил. В ближайшее время никаких политических интриг, связанных с его отставкой, не будет. Конечно, критика будет литься на него и дальше. Будут говорить о каких-то его малоэффективных шагах, о том, что он слишком много позволил и это противоречит основным принципам британской политической культуры (имеется в виду скандал, прозванный в Британии Partygate – 24 канал). В том, что британский политикум решил не лишать действующего главу правительства одной из ведущих ролей сыграла его ярко выраженная антироссийскость.

Также в его пользу свидетельствуют личностные лидерские качества, продемонстрированные в отношениях с европейскими партнерами. Господин Джонсон не стесняется задавать тон западной политике в эти дни. Да и, наконец, сами его недостатки, хоть и язвительные, но все же не тянут на какое-то особо тяжкое преступление. Этого явно недостаточно для того, чтобы сейчас здесь устраивать "цирк", как выразились некоторые английские лорды.

В конце концов, британцы не такие люди, которые склонны менять коня на переправе, как говорится. Слишком многое поставлено на карту. В первую очередь – во всем, что касается сегодняшней британской внешней политики.

Ярослав Матийчик / Фото из архива собеседника

А вот Богдан Цюпин склонен считать по-другому.

Эксперт уверен, что решающими для премьера будут ближайшие несколько месяцев. И выборы могут пройти практически в любой момент. Самое позднее – это через 2 года. И здесь совсем речь не идет о "лошади на переправе".

Приближение выборов должно, по моему мнению, будет подталкивать консерваторов к тому, чтобы убедиться, действительно ли Джонсон – именно тот, кто им в этот момент нужен. Тот же исторический опыт мне подсказывает, что при необходимости замена руководителя партии, а значит, и премьер-министра происходит очень быстро. Вспомним хотя бы Терезу Мэй или Дэвида Кэмерона.

Поэтому правило о коне и переправе здесь не подходит вообще, оппонирует Матийчику Цюпин. Отталкиваясь от того, что я слышу здесь, в Британии в журналистских и аналитических кругах, ссылающихся на исторический опыт, говорят мне, что история показывает, что если возникает такое количество депутатов, имеющих право поднять вопрос о доверии к партийному лидеру (более 50 депутатов, подающих подписные листы специальному должностному лицу в парламентской фракции – 24 канал), тогда, согласно уставу партии, это выносится на голосование.

Тот факт, что накопилось столько людей, которые вынесли этот вопрос на голосование, и тот факт, что около 40% фракции Консервативной партии проголосовали за недоверие в количестве 148 голосов, свидетельствует, что у господина Бориса Джонсона есть проблемы.

По теме – В ОП отреагировали на голосование за вотум доверия для Джонсона:

Хочу заметить, что Борис Джонсон – очень искусный политик. Он показал свою способность выходить из очень сложных политических ситуаций. Конечно, возможны различные сценарии развития событий.

Сегодня очень часто вспоминают Украину, когда говорят о Джонсоне. Украинское направление является одним из самых громких в британской внешней политике в этот период. Некоторые успехи на этом треке играют ему на пользу. Однако, опять же, судьбу глав государств решают, как правило, внутриполитические вопросы.

Если обратиться к ним, то увидим, что предшественница БоДжо Тереза Мэй тоже выиграла аналогичное голосование в парламенте, но все равно была вынуждена подать в отставку через несколько месяцев после.

Опыт одной из самых знаменитых премьер-министров – Маргарет Тэтчер также очень иллюстративный в этом плане. И она тоже в свое время выиграла идентичное голосование, но сам этот процесс уже показал, что у нее были проблемы.

Таким образом, видим, что у Джонсона эти проблемы настолько серьезны, что в ближайшие месяцы ему придется сделать все возможное, чтобы вернуть себе доверие депутатов.

Борис Джонсон стал одним из союзников Украины и посетил Киев во время войны / Фото Офиса Президента

Прежде всего, убедив их в том, что он будет им приносить электоральные баллы на следующих всеобщих выборах и вообще на выборах консервативным кандидатам. Ибо лидер партии является одновременно и ее символом. Поэтому он должен быть максимально привлекательным для избирателя, подводит черту Цюпин.

Владимир Куренной также считает, что Джонсон все еще может лишиться своего поста. Формально он действительно получил иммунитет на год по результатам вотума доверия. Но это не может спасти его в случае, если он будет продолжать терять поддержку своих однопартийцев в парламенте. И если они еще и объединят усилия, то де-факто смогут заблокировать работу кабинета.

После этого единственным выходом будет отставка Джонсона. Она может состояться уже по собственной инициативе или после давления со стороны однопартийцев или членов его кабинета. Ну, то есть, на самом деле, если мы сравним ситуацию Джонсона с Кейсом Мэй, где так же была ситуация, когда она не могла провести свой проект о Брекзите через палату общин.

Как следствие, 52, насколько я помню, депутата так же написали в комитет 1922 и было голосование. Мэй получила тогда даже меньше черных шаров, чем Джонсон сегодня. Последний получил 41% голосов за недоверие, а она – 37%.

После голосования, де-факто, вся оппозиция Мэй начала против нее ожесточенную борьбу. Все ее законодательные инициативы, проходившие через палату общин, были заблокированы стараниями оппозиционеров. Что привело к, фактически, параличу работы правительства. Несколько министров в то время покинули свои должности. Среди них был и Джонсон. И Тереза Мэй вынуждена была подать в отставку.

Следовательно, если сравнивать эти случаи, то разница между ними только одна. В то время камнем преткновения стал вопрос Брекзита. Все оппозиционно настроенные политики тогда были объединены. Это были все так называемые "брекзитеры". Такие же радикальные сторонники выхода Британии из ЕС.

Владимир Куренной / Фото из архива собеседника

Сторонников Евросоюза сегодня в консервативной партии практически нет. Те немногочисленные его симпатики, которые там были, вышли из состава политической силы по состоянию на сегодняшний день.

В нынешней ситуации на первый план выходит то, что оппоненты Джонсона не выступают единым фронтом. Это его и спасло и продолжает пока спасать. Эти 148 депутатов не могут предъявить какую-либо коллективную претензию. Часть недовольна кадровой политикой, другая группа сетует на то, что премьер мало уделяет внимание экономическим проблемам. Не выполняет своего обещания по внедрению налоговой реформы и так далее.

Как видим, у них совершенно разные, так сказать, требования. Но есть и то, что их все-таки объединяет. Личный рейтинг БоДжо и партийный рейтинг британских консерваторов падает. Все они перепуганы тем, что партия из-за этого падения рейтинга проиграет следующие парламентские выборы. И в результате все оппоненты Джонсона проиграют свои округа.

Под влиянием страха за собственное политическое будущее, они считают, что их должен возглавить другой лидер, который обеспечит светлое будущее. Еще больше эти страхи усилились после майских выборов в местные органы власти, где консерваторы хотя и избежали провала, однако проиграли лейбористам и либералам несколько важных для себя регионов, которые традиционно были их.

Отвечая на вопрос о том, сколько времени Джонсону дали в должности, Куренной рассуждает так:

Я все же надеюсь, что он будет сейчас упорно работать с депутатами, что сейчас произойдут перестановки в составе кабинета. Надеюсь, что некоторым оппозиционным депутатам все-таки дадут посты. Особенно тем группам, которые очень недовольны. И это немного, так сказать, пролонгирует срок пребывания действующего премьера в должности. Это первое.

Во-вторых, мы не знаем, какие события будут происходить на фронтах украинско-российской войны и в мире в целом в связи со всеми этими вещами. Если ситуация будет ухудшаться, как ни странно, но у Джонсона в этом случае увеличиваются шансы сохранить за собой премьерское кресло.

И еще одним фактором здесь является тот факт, что Борис Джонсон – лучший премьер Британии с точки зрения украинского интереса. Если он покинет занимаемую должность, мы потеряем драгоценное время и темпы. Пока будет происходить смена правительства, пока будут проходить перестановки, пока новоиспеченный премьер будет входить в курс дел пройдет достаточно много времени.

Итак, мы заинтересованы в том, чтобы один из самых больших наших союзников и дальше выполнял свою работу. Пусть бы он досидел до следующих парламентских выборов и, возможно, попытался повторно их выиграть. И все же я не думаю, что речь идет о столь коротком сроке (от нескольких недель до нескольких месяцев, как говорят британские медийщики и эксперты – 24 канал). Всё зависит от дальнейшего поведения основных групп противодействия.

Эксперты уверены, что для Джонсона остаются угрозы / Getty Images

Если они действительно объединятся и будут валить все законопроекты в палате, которые будет подавать правительство под председательством Джонсона, это автоматически вызовет отставки отдельных министров, которые просто не будут видеть своего будущего в этом правительстве. Отставки министров, как я уже говорил, повлекут за собой уход премьера.

Трудно сказать пока, сколько времени у нас есть,

– подытожил эксперт.

Важно Вступление в ЕС, предоставление оружия и поставки топлива: эксперт рассказал, как Польша помогает Украине

Кто может прийти вместо Джонсона, если он покинет свой пост? Незадолго до голосования упоминали о Лиз Трасс, как потенциальной Джонсоновой преемнице. Но она взяла и поддержала руководителя правительства, в котором сейчас работает.

Ярослав Матийчик: Да, она повела себя достаточно политкорректно. Показала себя как настоящий член команды. При этом ранее успела выразить собственное недовольство недопустимым поведением Джонсона.

А с другой стороны, подчеркнула, что давайте сделаем так, чтобы вместе с водой не выплеснуть и ребенка.

Вместе с тем, вполне возможно, что на следующих выборах Трасс будет выдвигать собственную кандидатуру. В ее пользу свидетельствует мощная поддержка однопартийцев. Поэтому ее рассматривают как достойную замену растрепанному и склонному к произволу Джонсону.

В ней видят, если не вторую Тэтчер, то точно ту фигуру, которая сможет повести за собой, как партию, так и Британию.

Все будет зависеть от того, как будут разворачиваться события на полях сражений в нашей стране. Если все сложится для Украины хорошо, это будет означать и успех самого Джонсона по умолчанию. Я не думаю, что кто-то после этого сможет с ним, с таким, говоря фигурально, "языкатым дядей" (смеется), потягаться на выборах.

Богдан Цюпин обратил внимание на то, что кроме Трасс у Джонсона есть еще несколько потенциальных соперников.

Есть еще одна фигура, которая менее известна заграницей, но хорошо известна здесь. Это Джереми Гант. Он бывший чиновник. Кроме него сейчас добавился и действующий министр обороны Бен Уоллес, который сказал, что не исключает возможности будущего участия в политическом соревновании за должность лидера консерваторов, а следовательно и премьер-министра.

Из знаковых фигур я бы отметил также Ричи Сунака. Он очень интересный политик. За ним следует следить. И он был очень популярен недавно среди британцев из-за того, что, будучи министром финансов (в Британии глава Минфина является канцлером – 24 канал), ввел программу поддержки тамошнего бизнеса. Она работала очень успешно, сохранив много рабочих мест и предприятий.

Однако сейчас в связи с теми экономическими проблемами, о которых мы поговорим позже, Сунак, как человек ответственный за налоги, субсидии и так далее также оказался под пристальным вниманием общества. К нему были определенные вопросы о статусе его жены как налогоплательщика.

Богдан Цюпин / Фото из архива собеседника

Он мог бы быть мощным кандидатом, будь на его стороне общественные симпатии. Сейчас он уже не такой народный любимец, каким был еще недавно, говорит журналист. Сейчас называют по меньшей мере 5 человек. Думаю, когда дело дойдет до выборов, то появится еще большее число претендентов.

Следует помнить, что политическая система в Великобритании достаточно специфична. Она очень динамична и подчинена партийным правилам. Скажем, у британской консервативной партии есть свои партийные правила, у лейбористов – свои. Это все часть так называемой неписаной конституции Великобритании.

Но основная особенность в том, что политический процесс очень быстрый. В то время как, например, в США выборы главы государства проходят в четко определенный период времени. Через определенное количество лет в предопределенный день конкретного месяца.

Здесь система гораздо гибче и быстрее. В то время, как в Штатах президентские выборы начинаются чуть ли не за год до даты голосования и избирательная кампания длится очень долго, здешняя система совсем другая по динамике. Премьер-министра не выбирают на всеобщих выборах. Именно об этом нужно помнить. Лидер той партии, которая есть у власти, у которой большинство в парламенте, автоматически получает право на то, чтобы возглавлять правительство.

Далее он едет к королеве, которая наделяет его правом формировать правительство. Данный политический механизм вызывает бурные споры в экспертных кругах.

Среди его критиков есть те, кто говорит, что это ограничивает политическое представительство партий в правительстве, вопреки желанию избирателей. Здесь все построено так, что если одна партия получила хотя бы одно место в парламенте, ее представитель, избираемый на внутрипартийных выборах, сразу получает право на то, чтобы быть премьером и формировать свой кабинет.

Джонсон остался, но надолго ли: смотрите видео

Владимир Куренной, в свою очередь, еще больше детализирует список потенциальных преемников Джонсона, давая каждому из них попутно краткую характеристику.

В действительности, в связи с тем, что все эти группы противников действующего премьера не объединились в совместном противодействии ему, они и не избрали одного-двух лидеров. Лидеров, которые могли бы заменить Джонсона, таких же четких, у нас нет.

Действительно, на сегодняшний день практически все лидеры, имеющие высокий рейтинг доверия в партийной среде, все они входят в правительство. Более того – значительная их часть выразила своей верхушке поддержку.

Но я вам напомню, что когда-то Джон Мейджор был членом кабинета Тэтчер (занимал должность канцлера королевского казначейства – 24 канал), и при голосовании за доверие/недоверие также поддержал Железную Леди, которая впоследствии была вынуждена подать в отставку. Хотя, с юридической точки зрения, она этого делать не должна.

Сам Мейджор тогда выдвинулся на лидера партии и выиграл. Итак, если Лиз Трасс, Бен Уоллес или, допустим, Доминик Рааб, если они и поддержали Джонсона, это вовсе не означает, что они не будут участвовать в борьбе за лидерство в партии.

Я согласен с тем, что Ричи Сунак упустил свой шанс. У него сегодня самый плохой показатель доверия среди членов партии. После того скандала экономического, налогового, и даже немного коррупционного в первую очередь вокруг его жены, шансы у него мизерны.

Среди тех, кто сегодня входит в британский парламент и в правительство, так или иначе, самым популярным политиком является Бен Воллес. Он бесспорный лидер всех опросов. Если говорить исключительно о популярности, может вытащить партию из грязи и поднять рейтинг именно министр обороны.

Тем не менее, он не очень влиятелен в среде, так сказать, партийного истеблишмента. В этом его главная проблема. Уоллес исключительно народный герой. Лиз Трасс, которую уже называли, тоже входит в ведущую группу. Была бы довольно-таки неплохим вариантом. На ее стороне влияние и опыт в партийных интригах.

Также сюда относим названного ранее Доминика Рааба. Последний выступает эдакой "десницей" Джонсона. Но он очень сильно напоминает Энтони Идена при Черчиле. Уж очень он похож на типичного джентльмена. Он очень скучен сам по себе.

Такой вот классический британский политик прошлых времен. Не все верят, что Рааб сможет вытащить партию.

Еще очень экзотический и еще гораздо более проукраинский чем Джонсон, Джейкоб Рисс Мок. Также член правительства. Уж и не вспомню, какую именно должность там занимает. По-моему, министр строительства. Хотя к строительству он не имеет никакого отношения. Представляет викторианскую группу в партии Тори. Это приверженцы викторианских правил и традиций и так далее.

Кстати, он был бы для нас очень даже хорошим вариантом. Правда, его удивительная экзотичность помешает ему воплотить свои политические амбиции. Я бы его назвал "приветом из позапрошлого века".

Есть еще Майкл Голф. Марк Спенсер, выполняющий функцию «партийного кнута» у консерваторов. О, и есть еще один. Бывший соперник Джонсона, самая плохая, по-моему кандидатура. Такой полупроевропейский и очень похож по стилю и манере на европейских политиков Джереми Хант.

Сегодня он очень активно "мочит" действующего премьера и пытается этим объединить разрозненную оппозицию в одно целое. И последняя очень интересная фигура. Человек, первым написавший письмо о недоверии Борису. Самое-самое первое. Это руководитель комитета по обороне от палаты общин. Некий Тобиас Эллвуд.

Эллвуд – самый большой оппонент Джонсона. Так сказать, личный. И знаете, я вам скажу, какова его позиция по войне Украины с Россией. Он выступает за введение британских войск на нашу территорию. Кроме того, он является апологетом закрытого неба над нашей страной.

По его мнению, НАТО должно военным образом вмешаться, чтобы остановить российскую агрессию. Однако, его считают слишком радикальным. Такое восприятие существенно уменьшает его шансы на премьерство. И все же я думаю, что он будет выдвигать свою кандидатуру.

Как у Джонсона обстоят дела с общественной поддержкой?

Ярослав Матийчик: Британское общество очень чувствительно к поведению политиков в публичной плоскости. Возможно, люди ему так и не простят скандал с вечеринками. Такое поведение в Британии называют "аррогантным", то есть пренебрежительным.

Но он все-таки сможет полностью искупить свою вину перед парламентариями и обществом. Первый шаг к этому им уже был сделан, когда допущенные ошибки были признаны, подчеркивает Матийчик.

Богдан Цюпин смотрит на ситуацию несколько иначе.

Во время одной из церемоний по случаю семидесятилетия пребывания королевы Елизаветы на троне премьера громко освистали, когда он выходил на помост для речи. Это свидетельствует о том, что уровень поддержки критически низок.

Альтернатива ЕС? Зеленский рассказал, были ли предложения от Британии:

Владимир Куренной выразил частичное согласие с замечанием предыдущего спикера. Он добавил следующее:

На сегодняшний день примерно 20 – 25% – это личная поддержка Джонсона. А рейтинг партии консерваторов составляет 30%. Вот вокруг этих цифр все и крутится. История упомянутая выше действительно имела место. Но там было все немного не так. События происходили во время национальной службы в одном из соборов. В ней участвовали члены королевской семьи. Действительно, когда Джонсон прибыл на место торжества, многие люди кричали ему "Фууу!". Это фуканье сопровождалось свистом.

Ведущую роль в ухудшении отношения сыграла отнюдь не опальная вечеринка. Ее можно назвать разве что поводом. Истинной причиной всего этого служит экономическая ситуация в стране. Де-факто сейчас мы можем наблюдать стагнацию британской экономики. Рост есть только на бумаге. Да и то на уровне 0,6 – 0,8%. Это очень немного для такой страны, как Великобритания.

Люди там привыкли, что из года в год уровень жизни улучшается. А в этом году все изменилось. Это главный фактор, предопределяющий такие рейтинги.

Надо еще откровенно сказать, что Джонсон очень похож на Черчилля по всем статьям. В том числе и тем, что он очень не любит заниматься экономикой. Ею он занимается в последнюю очередь и занимается экономическим блоком, скрипя зубами. Любимые его вопросы – это постоянная политическая борьба, отпор России и т.д. Он у нас воин и отнюдь не бухгалтер.

Какой рецепт спасения положения Вы бы выписали Джонсону?

Богдан Цюпин: Я не являюсь политиком, чтобы что-то профессионально советовать. Могу сказать только с точки зрения потребителя. Ему прежде всего следует обратить внимание именно на вопросы внутренней политики.

Заняться налогами, урегулировать цены на горючее и продукты. Я вижу, как британцы чувствуют себя очень неудовлетворительно из-за высоких потребительских цен и дорогого топлива,

Владимир Куренной: Я здесь вижу два направления, которым нужно уделить особое внимание. Первое, это в кратчайшие сроки внести в парламент суперважные экономические законопроекты. Как раз то, что он обещал сделать раньше. От обещаний надо наконец-то переходить к действиям здесь и сейчас.

Второе, это еще более решительная позиция по отношению к России. Я убежден, что спасти Джонсона от поражения и, как следствие, отставки может победа над Москвой.

Любая весомая победа над Кремлем будет восприниматься в первую очередь, как победа имени Джонсона. Именно так это будут видеть на международной арене, понимая одновременно, что это победа, которую одержала Украина. Где-то так я вижу спасение "рядового Джонсона".

Также интересно – "Карьера" Лукашенко закончится сразу после Путина: смотрите видео