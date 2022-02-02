Джонсон записал видео о поддержке Украины по итогам визита в Киев

Борис Джонсон после визита в Киев записал видео, где выразил поддержку Украине. Он рассказал о поставках вооружения и работе над новыми санкциями против России.

Ролик был обнародован 2 февраля на официальной странице британского премьер-министра в соцсетях.

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На кадрах видны моменты визита Бориса Джонсона, его встречи с президентом Владимиром Зеленским, посещение Софийского собора. Он записал несколько слов на улицах Киева.

Очень важно для мира, для Украины, и для России в первую очередь, чтобы не произошло нового вторжения, чтобы Путин не произвел этот катастрофический просчет.

– сказал политик.

В то же время, премьер-министр напомнил, что Великобритания оказывает Украине экономическую поддержку, поставляет оборонное вооружение, а также вместе с союзниками работает над новыми санкциями против России.

Визит Джонсона в Киев: коротко

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев во вторник, 1 февраля. Визит состоялся на фоне угрозы полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Он рассказал о подготовке пакета санкций, которые будут введены "как только нога российского солдата вступит на украинскую землю". Кроме того, политик отметил, что возле границ нашего государства сосредоточено наибольшее количество российских войск за все годы.

Владимир Зеленский отметил мощную поддержку Великобритании и поблагодарил Лондон.

Текст публикации Бориса Джонсона:

Мы поддерживаем украинский народ, суверенитет и территориальную целостность Украины.