Джонсон остановил работу парламента Британии: суд начал рассмотрение дела в отношении премьера

В Верховном суде Великобритании начали рассмотрение дела в отношении премьер-министра страны Бориса Джонсона. Теперь 11 судей должны решить, не нарушил ли он закон, остановив работу Парламента. Ведь эксперты считают, что Джонсон сделал это, чтобы депутаты ему не мешали выводить страну из Еврозоны.

Борис Джонсон накануне пообедал с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Подробно: Парламент Великобритании прекратил работу

Интересно, что вопрос выхода Британии из Объединенной Европы обсуждали не в Лондоне или Брюсселе, а в Люксембурге.

PM @BorisJohnson met with EU Commission President @JunckerEU and said the UK would be leaving the EU on October 31st whatever the circumstances, but he wanted to work together to try to secure a deal.



️https://t.co/8OlkuuFXLs pic.twitter.com/BTwjt2coDE — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 16, 2019

Британский премьер после переговоров отказался комментировать ситуацию, а толпа на улице провожал его криками и недовольством.

Выход Британии из Brexit под угрозой срыва

Сломать планы Джонсона по выходу из ЕС может Конституционный суд. Фемида 17 сентября будет решать, законно ли премьер приостановил работу парламентариев во время переговоров по Brexit.

Скорее всего, Верховный суд поддержит правительство, но может ввести какие-то ограничения. Тогда сценарий будет выглядеть так: правительство может не получить одобрения сделки, и если этого потребует закон, будет просить отсрочки выхода,

– говорит юрист Эссекского университета Стивен Пирс.

Зато глава британского правительства уверен, что Brexit так или иначе состоится 31 октября. Или с соглашением, или без. "Независимо от того, что произойдет в парламенте, мы продолжаем выполнение повестки дня и подготовку к выходу страны из ЕС", – заявил Джонсон.



Борис Джонсон

А вот некоторые британцы выражают надежду на проведение еще одного референдума. Если выход Великобритании из Объединенной Европы пройдет без соглашения, то это может обернуться для страны дефицитом топлива, продуктов и медикаментов.

Что такое Brexit и почему он жесткий?Brexit – от английского Britain "Британия" + Exit "выход". Великобритания должна была покинуть Европейский союз еще 29 марта 2019 года. Однако, после трех провальных голосований по принятию соглашения о Brexit, сроки перенесли на 31 октября.



Новый премьер-министр Британии Борис Джонсон пообещал, что соглашение о выходе из ЕС должно быть более жестким, чем то, которое заключила его предшественница Тереза Мэй, потому что парламент ее не поддержал. Джонсон настаивает, что если Евросоюз не согласует новое соглашение, то Великобритания вынуждена будет выйти из Европейского Союза без всяких соглашений.