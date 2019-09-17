15:31
17 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прокляття Собчак. Ребрендинг російської авіації
      Вєсті Кремля
      21:53, 16 вересня
      Вєсті.UA: Чому Офіс Президента не переїжджає. "Тваринки" у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      19:48, 16 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА

      Джонсон зупинив роботу парламенту Британії: суд почав розгляд справи щодо прем’єра

      152 Читать новость на русском

      У Верховному суді Великої Британії почали розгляд справи щодо прем'єр-міністра країни Бориса ДЖонсона. Тепер 11 суддів мають вирішити, чи не порушив він закон, зупинивши роботу Парламенту. Адже експерти вважають, що Джонсон зробив це, аби депутати йому не заважали виводити країну з Єврозони.

      Борис Джонсон напередодні пообідав з главою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. 

      Детально: Парламент Великої Британії припинив роботу

      Цікаво, що питання виходу Британії з Об'єднаної Європи обговорювали не у Лондоні чи Брюсселі, а в Люксембурзі. 

      Британський прем'єр після переговорів відмовився коментувати ситуацію, а натовп на вулиці проводжав його вигуками та невдоволенням.

      Вихід Британії з Brexit під загрозою зриву

      Зламати плани Джонсона щодо виходу з ЄС може Конституційний суд. Феміда 17 вересня вирішуватиме, чи законно прем'єр призупинив роботу парламентаріїв на час переговорів щодо Brexit.

      Найвірогідніше, Верховний суд підтримає уряд, але може ввести якісь обмеження. Тоді сценарій виглядатиме так: уряд може не отримати схвалення угоди, і якщо цього вимагатиме закон, буде просити відтермінування виходу,
      – каже правник Ессекського університету Стівен Пірс.

      Натомість очільник британського уряду переконаний, що Brexit так чи інакше відбудеться 31 жовтня. Чи з угодою, чи без. "Незалежно від того, що відбудеться у парламенті, ми продовжуємо виконання порядку денного і підготовку до виходу країни з ЄС", – заявив Джонсон.

      Борис Джонсон
      Борис Джонсон

      А от деякі британці висловлюють сподівання на проведення ще одного референдуму. Якщо вихід Великої Британії з Об'єднаної Європи відбудеться без угоди, то це може обернутись для країни дефіцитом пального, продуктів та медикаментів.

      Що таке Brexit та чому він жорсткий?Brexit – від англійської Britain "Британія" + Exit "вихід". Велика Британія повинна була покинути Європейський союз ще 29 березня 2019 року. Проте, після трьох провальних голосувань щодо прийняття угоди по Brexit, терміни перенесли на 31 жовтня.

      Новий прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон пообіцяв, що угода про вихід з ЄС має бути жорсткішою, ніж та, яку уклала його попередниця Тереза Мей, бо парламент її не підтримав. Джонсон наполягає, що якщо Євросоюз не погодить нову угоду, то Велика Британія змушена буде вийти з Європейського Союзу без усіляких угод.

      blog_ava
      Рак мозку: які ознаки вказують на пухлину
      сьогодні
      8894
      Автор: Роман Смоляр
      Теги: Новини політики Великобританія Борис Джонсон Судді Євросоюз Brexit
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Власний церковний розкол – заслуга Патріарха Кирила
      сьогодні , 15:00 Власний церковний розкол – заслуга Патріарха Кирила
      Блог Медіа 408
      Підпал будинку Гонтаревої: що відомо на цей момент – фото і відео
      сьогодні , 13:39 Підпал будинку Гонтаревої: що відомо на цей момент – фото і відео
      11043
      Шахраї з Банкової: хто вони і як були викриті
      сьогодні , 13:00 Шахраї з Банкової: хто вони і як були викриті
      Тетяна Мартинюк 759
      Лукашенко уклоняется от влияния России
      сьогодні , 12:00 Лукашенко уклоняется от влияния России
      Злой Одессит 1126
      Форум видавців 2019: найцікавіші книжкові новинки з-за кордону
      сьогодні , 10:01 Форум видавців 2019: найцікавіші книжкові новинки з-за кордону
      Ірина Юрковська 935
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук