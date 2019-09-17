Джонсон зупинив роботу парламенту Британії: суд почав розгляд справи щодо прем’єра

У Верховному суді Великої Британії почали розгляд справи щодо прем'єр-міністра країни Бориса ДЖонсона. Тепер 11 суддів мають вирішити, чи не порушив він закон, зупинивши роботу Парламенту. Адже експерти вважають, що Джонсон зробив це, аби депутати йому не заважали виводити країну з Єврозони.

Борис Джонсон напередодні пообідав з главою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером.

Детально: Парламент Великої Британії припинив роботу

Цікаво, що питання виходу Британії з Об'єднаної Європи обговорювали не у Лондоні чи Брюсселі, а в Люксембурзі.

PM @BorisJohnson met with EU Commission President @JunckerEU and said the UK would be leaving the EU on October 31st whatever the circumstances, but he wanted to work together to try to secure a deal.



️https://t.co/8OlkuuFXLs pic.twitter.com/BTwjt2coDE — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 16, 2019

Британський прем'єр після переговорів відмовився коментувати ситуацію, а натовп на вулиці проводжав його вигуками та невдоволенням.

Вихід Британії з Brexit під загрозою зриву

Зламати плани Джонсона щодо виходу з ЄС може Конституційний суд. Феміда 17 вересня вирішуватиме, чи законно прем'єр призупинив роботу парламентаріїв на час переговорів щодо Brexit.

Найвірогідніше, Верховний суд підтримає уряд, але може ввести якісь обмеження. Тоді сценарій виглядатиме так: уряд може не отримати схвалення угоди, і якщо цього вимагатиме закон, буде просити відтермінування виходу,

– каже правник Ессекського університету Стівен Пірс.

Натомість очільник британського уряду переконаний, що Brexit так чи інакше відбудеться 31 жовтня. Чи з угодою, чи без. "Незалежно від того, що відбудеться у парламенті, ми продовжуємо виконання порядку денного і підготовку до виходу країни з ЄС", – заявив Джонсон.



Борис Джонсон

А от деякі британці висловлюють сподівання на проведення ще одного референдуму. Якщо вихід Великої Британії з Об'єднаної Європи відбудеться без угоди, то це може обернутись для країни дефіцитом пального, продуктів та медикаментів.

Що таке Brexit та чому він жорсткий?Brexit – від англійської Britain "Британія" + Exit "вихід". Велика Британія повинна була покинути Європейський союз ще 29 березня 2019 року. Проте, після трьох провальних голосувань щодо прийняття угоди по Brexit, терміни перенесли на 31 жовтня.



Новий прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон пообіцяв, що угода про вихід з ЄС має бути жорсткішою, ніж та, яку уклала його попередниця Тереза Мей, бо парламент її не підтримав. Джонсон наполягає, що якщо Євросоюз не погодить нову угоду, то Велика Британія змушена буде вийти з Європейського Союзу без усіляких угод.