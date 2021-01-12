Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона 10 января 2021 года заметили в почти что 11 километрах от Даунинг-стрит. Он катался на велосипеде вокруг Олимпийского парка. Однако, согласно карантинными ограничениями в стране такие прогулки разрешены 1 раз в день и только в пределах своего района.

Нарушил Джонсон карантин

Премьер Великобритании во время прогулки находился в маске, кроме того его сопровождал охранник. Об этом сообщает Evening Standard.

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По данным издания, во время прогулки политик был обеспокоен большим количеством людей в парке.

Он был обеспокоен тем, придерживаются ли люди правил, и волновался после его велосипедной прогулки по парку,

– заметил издание.

Британцы же таким поведением премьера возмутились.

"Учитывая текущую ситуацию с COVID, я была шокирована, увидев, как он ездит на велосипеде вокруг, выглядя таким беззаботным", – рассказала очевидец.

Что сказал министр здравоохранения

Глава министерства здравоохранения Великобритании Мэтью Хэнкок заявил, что Джонсон не нарушил карантин. Он добавил, что каждый может пойти заниматься в парк, впрочем лишь с одним человеком.

Ничего страшного, если вы пошли на долгую прогулку и оказались в 11 километрах от дома, это нормально,

– сказал Хэнкок.

Однако, министр отметил, что переезжать из одного региона в другой – запрещено.

Обратите внимание! Недавно в Великобритании ввели уже третий общенациональный карантин. Предварительно, новые ограничения будут действовать до середины февраля. Больше о том, что запрещено в стране, – читайте здесь.