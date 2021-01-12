Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона 10 січня 2021 року помітили за майже 11 кілометрів від Даунінг-стріт. Він катався на велосипеді навколо Олімпійського парку. Втім, згідно з карантинними обмеженнями в країні такі прогулянки дозволені 1 раз на день і виключно в межах свого району.

Чи порушив Джонсон карантин

Прем'єр Великої Британії під час прогулянки перебував у масці, крім того його супроводжував охоронець. Про це повідомляє Evening Standard.

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За даними видання, під час прогулянки політик був стурбований великою кількістю людей у парку.

Він був стурбований тим, чи дотримуються люди правил, і хвилювався після його велосипедної прогулянки по парку,

– зауважило видання.

Британці ж такою поведінкою прем'єра обурилися.

"Враховуючи поточну ситуацію з COVID, я була шокована, побачивши, як він їздить на велосипеді навколо, виглядаючи таким безтурботним", – розповіла очевидиця.

Що сказав міністр охорони здоров'я

Очільник міністерства охорони здоров'я Великої Британії Метью Генкок заявив, що Джонсон не порушив карантин. Він додав, що кожен може піти займатися у парк, втім лише з однією людиною.

Нічого страшного, якщо ви пішли на довгу прогулянку і опинилися за 11 кілометрів від дому, це нормально,

– сказав Хенкок.

Однак, міністр наголосив, що переїжджати з одного регіону в інший – заборонено.

Зверніть увагу! Нещодавно у Великій Британії ввели вже третій загальнонаціональний карантин. Попередньо, нові обмеження діятимуть до середини лютого. Більше про те, що заборонено у державі, – читайте тут.