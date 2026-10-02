Великобритания завершила расследование гибели своего военнослужащего в Украине, – СМИ

Британский военнослужащий Джордж Гули погиб в Украине в результате взрыва, когда помогал украинским военным. К такому выводу пришел коронер, расследовавший обстоятельства его смерти.

Взрыв произошел 6 декабря 2025 года. 28-летний Гули получил многочисленные травмы и через три дня скончался в киевской больнице. Он стал первым британским военнослужащим, погибшим в Украине после начала полномасштабного вторжения России, пишет BBC.

Как погиб британский десантник в Украине?

Коронер Оксфордшира Даррен Солтер отметил, что располагает небольшим объемом информации о причине и обстоятельствах взрыва. В то же время он заявил, что в смерти Гули нет подозрительных обстоятельств.

Точное место взрыва не сообщается, но известно, что это произошло вдали от линии фронта.

Командир Гули рассказал военной полиции, что после прибытия на встречу с украинскими военными услышал громкий взрыв и увидел вспышку.

Он стоял спиной к месту взрыва, поэтому не видел, что именно его вызвало, но понял, что он произошел неподалеку от Гули.

По данным расследования, перед смертью военного перевезли как минимум из одной украинской больницы в Киев.

В британском Минобороны ранее заявляли, что Гули погиб в результате несчастного случая, когда наблюдал за испытанием украинскими военными новой оборонной технологии.

Гули родом из Уоллингфорда в Оксфордшире. В парашютный полк он вступил в 2016 году.

Часть расследования его смерти проходила за закрытыми дверями. Коронер отказал СМИ в проведении полностью открытого слушания.

Британские власти не раскрывают численность своих военных в Украине.

В то же время правительство ранее подтверждало, что небольшое количество британских военнослужащих находится в стране для поддержки украинских военных и охраны дипломатического персонала.