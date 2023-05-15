Первые слухи о якобы "смерти" Сороса появились на странице Politics For All Ireland в твиттере, передает 24 Канал.

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Слухи о "смерти" Сороса распространил друг Маска

Кроме Politics For All Ireland, ссылавшихся на подтверждение от семьи Сороса, публикацию о смерти 92-летнего миллиардера сделал и близкий друг Илона Маска, Мэтт Уоллес.

"Ползут слухи, что Джордж Сорос только что умер от сердечного приступа", – написал он в твиттере.

Но впоследствии Уоллес удалил публикацию. Но перед удалением сообщение набрало более 500 тысяч просмотров, и слухи уже распространились. Вскоре непроверенную информацию подхватил и турецкий канал Haber, однако они удалили статью через некоторое время.

Сорос ответил на слухи о своей смерти

Скорее всего, пользователь в твиттере, начавший эти слухи, просто хотел мгновенной популярности. Никакое официальное СМИ не подтвердило информации о смерти миллиардера, аналогичных заявлений не делала и его семья. Но наиболее активно новость о якобы "смерти" миллиардера распространяли российские пропагандистские каналы.

Сам Сорос недавно опубликовал твит, в котором ответил всем, кто уже его похоронил.

Слухи о том, что у меня произошел сердечный приступ, полностью ложны. Я жив и здоров,

– написал он.

Кто такой Джордж Сорос

Дордж Сорос – американский финансист венгерско-еврейского происхождения, филантроп, меценат и финансовый спекулянт. Сеть фондов Сороса охватывает более 100 стран мира.

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