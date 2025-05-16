Хотел оскорбить политика, задел миллионы: Джордже Симион назвал своего оппонента "аутистом"
- Кандидат в президенты Румынии Джордже Симион назвал своего оппонента "аутистом", что вызвало возмущение общественности и федераций, которые поддерживают людей с аутизмом.
Симион извинился за свое высказывание, отметив, что хотел назвать оппонента "марксистом", "нацистом" и "поросенком".
Кандидат в президенты Румынии Джордже Симион публично назвал своего оппонента Никушора Дана "аутистом". Это произошло в разговоре с журналисткой румынского телевидения.
Ультраправый лидер румынской партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джордже Симион после возмущения общественности и федераций, которые заботятся о людях с расстройствами аутистического спектра, был вынужден извиниться Никушора Дана за то, что обозвал его "аутистом", сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24.
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Как отреагировала общественность на оскорбление в отношении людей с аутизмом
Джордже Симион произнес свою оскорбительную фразу в разговоре с журналисткой румынского PRO TV.
У вас есть кандидат, которого вы поддерживаете, он аутист, бедняга,
– сказал он.
Реакция на подобное не заставила себя ждать. Федерация RO TSA (Сеть организаций по вопросам расстройств аутистического спектра) и FONSS (Федерация неправительственных организаций социальных служб), заявили, что не потерпят таких ошибок и используют все демократические средства, которые имеют, чтобы выработать уважение у политика.
8 мая организации написали письмо Джордже Симиону, в котором предупредили его об этом дискриминационном языке и его влияние на людей, которые действительно имеют этот диагноз.
Обратите внимание! В Румынии насчитывается около 1 миллиона людей с аутизмом.
В свою очередь мэр Бухареста назвал недопустимым оскорблять сотни тысяч детей и взрослых с аутизмом.
Семьи в Румынии, которые имеют ребенка с особыми потребностями, борются за нормальную жизнь в государстве, которое только унижает,
– отметил мэр Бухареста.
Как оправдывался Джордже Симион
После волны гейта лидер AUR опубликовал извинения, где отметил, что на самом деле хотел назвать Никушора Дана "марксистом", "нацистом" и "поросенком".
Не думаю, что я употребил этот термин правильно, и прошу прощения у людей с нейродивергентностью,
– заявил Джордже Симион.
Заявления Симиона относительно вооруженной помощи Украине
В начале мая 2025 года Симион заявил, что он против предоставления Украине дополнительной военной помощи, несмотря на то, что политик осуждает агрессию России.
Он отметил, что критически относится к Украине и обратил внимание на проблемы в украинско-румынских отношениях, в качестве примера он привел якобы "неуважение Украины к правам румынского меньшинства" на Закарпатье.