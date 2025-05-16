Хотел оскорбить политика, задел миллионы: Джордже Симион назвал своего оппонента "аутистом"

Кандидат в президенты Румынии Джордже Симион публично назвал своего оппонента Никушора Дана "аутистом". Это произошло в разговоре с журналисткой румынского телевидения.

Ультраправый лидер румынской партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джордже Симион после возмущения общественности и федераций, которые заботятся о людях с расстройствами аутистического спектра, был вынужден извиниться Никушора Дана за то, что обозвал его "аутистом", сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24.

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Как отреагировала общественность на оскорбление в отношении людей с аутизмом

Джордже Симион произнес свою оскорбительную фразу в разговоре с журналисткой румынского PRO TV.

У вас есть кандидат, которого вы поддерживаете, он аутист, бедняга,

– сказал он.

Реакция на подобное не заставила себя ждать. Федерация RO TSA (Сеть организаций по вопросам расстройств аутистического спектра) и FONSS (Федерация неправительственных организаций социальных служб), заявили, что не потерпят таких ошибок и используют все демократические средства, которые имеют, чтобы выработать уважение у политика.



8 мая организации написали письмо Джордже Симиону, в котором предупредили его об этом дискриминационном языке и его влияние на людей, которые действительно имеют этот диагноз.

Обратите внимание! В Румынии насчитывается около 1 миллиона людей с аутизмом.

В свою очередь мэр Бухареста назвал недопустимым оскорблять сотни тысяч детей и взрослых с аутизмом.

Семьи в Румынии, которые имеют ребенка с особыми потребностями, борются за нормальную жизнь в государстве, которое только унижает,

– отметил мэр Бухареста.

Как оправдывался Джордже Симион

После волны гейта лидер AUR опубликовал извинения, где отметил, что на самом деле хотел назвать Никушора Дана "марксистом", "нацистом" и "поросенком".

Не думаю, что я употребил этот термин правильно, и прошу прощения у людей с нейродивергентностью,

– заявил Джордже Симион.

Заявления Симиона относительно вооруженной помощи Украине

В начале мая 2025 года Симион заявил, что он против предоставления Украине дополнительной военной помощи, несмотря на то, что политик осуждает агрессию России.



Он отметил, что критически относится к Украине и обратил внимание на проблемы в украинско-румынских отношениях, в качестве примера он привел якобы "неуважение Украины к правам румынского меньшинства" на Закарпатье.