Пророссийский румынский политик назвал Украину "вымышленным государством" и предложил поделить ее территории между соседними государствами. В МИД Румынии выразили несогласие с Джорджеску, передает 24 Канал со ссылкой на заявление румынского Министерства иностранных дел.

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Что заявили в МИД Румынии

В четверг, 30 января румынское МИД подтвердило свою непоколебимую позицию по поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ.

Эта позиция является четкой и основывается на международном праве, национальных интересах и долгосрочной внешней политике, базирующейся на ценностях,

– говорят в МИД Румынии.

Отметим, что украинское МИД также отреагировало на заявление Джорджеску. В частности, представитель ведомства Георгий Тихий заявил, что такие высказывания неприемлемы, а Киев осуждает действия или заявления, которые посягают на суверенитет и территориальную целостность Украины.

В МИД отметили, что достижение мира в Украине – в интересах Румынии. Однако, добавили, что в планы Кремля и его "марионеток" это не входит.