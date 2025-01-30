Проросійський румунський політик назвав Україну "вигаданою державою" та запропонував поділити її території між сусідніми державами. У МЗС Румунії висловили незгоду з Джорджеску, передає 24 Канал з посиланням на заяву румунського Міністерства закордонних справ.

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Що заявили в МЗС Румунії

У четвер, 30 січня румунське МЗС підтвердило свою непохитну позицію щодо підтримки суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Ця позиція є чіткою та ґрунтується на міжнародному праві, національних інтересах та довгостроковій зовнішній політиці, що базується на цінностях,

– кажуть у МЗС Румунії.

Зазначимо, що українське МЗС також відреагувало на заяву Джорджеску. Зокрема, речник відомства Георгій Тихий заявив, що такі висловлювання є неприйнятними, а Київ засуджує дії чи заяви, які зазіхають на суверенітет та територіальну цілісність України.

У МЗС зазначили, що досягнення миру в Україні – в інтересах Румунії. Однак, додали, що в плани Кремля та його "маріонеток" це не входить.