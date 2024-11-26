Победа ультраправого Келина Джорджеску в первом туре президентских выборов может значительно повлиять на дальнейшую политику Румынии. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Politico.

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Почему мир обеспокоен успехами Джорджеску на выборах

Политик, известный своими пророссийскими взглядами, получил неожиданно высокий результат, опередив конкурентов и вызвав волну дискуссий о возможном влиянии России на ход выборов.

Джорджеску, который не принадлежит ни к одной партии, получил широкую поддержку благодаря активной кампании в социальных сетях. Популярность политика, известного своей критикой ЕС и НАТО, росла, несмотря на то, что большинство опросов не предсказывали такого результата. В то же время его победа вызвала опасения, что Румыния может присоединиться к странам, которые поддерживают пророссийские позиции в Европе.

Обратите внимание! Главная соперница Джорджеску, реформистка Елена Ласкони, отмечает, что будущее Румынии зависит от решений второго тура выборов. Она призывает граждан объединиться, чтобы не допустить изменения внешнеполитического курса страны.

Эксперты предостерегают, что успех Джорджеску может быть частью более широкой стратегии России по ослаблению единства в ЕС и НАТО. Похожие усилия фиксируют и в других странах региона, в частности в Молдове и Грузии. Однако пока Румыния остается важным союзником Запада, в частности в вопросах поддержки Украины.

Результаты второго тура выборов станут решающими для определения будущего курса страны. Если Джорджеску одержит победу, это может стать серьезным вызовом для евроатлантического единства.