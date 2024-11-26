Перемога ультраправого Келіна Джорджеску в першому турі президентських виборів може значно вплинути на подальшу політику Румунії. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Politico.

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Чому світ занепокоєний щодо успіхів Джорджеску на виборах

Політик, відомий своїми проросійськими поглядами, здобув несподівано високий результат, випередивши конкурентів і викликавши хвилю дискусій щодо можливого впливу Росії на перебіг виборів.

Джорджеску, який не належить до жодної партії, отримав широку підтримку завдяки активній кампанії в соціальних мережах. Популярність політика, відомого своєю критикою ЄС і НАТО, зростала, попри те, що більшість опитувань не передбачали такого результату. Водночас його перемога викликала побоювання, що Румунія може долучитися до країн, які підтримують проросійські позиції в Європі.

Зверніть увагу! Головна суперниця Джорджеску, реформістка Єлена Ласконі, наголошує, що майбутнє Румунії залежить від рішень другого туру виборів. Вона закликає громадян об’єднатися, щоб не допустити зміни зовнішньополітичного курсу країни.

Експерти застерігають, що успіх Джорджеску може бути частиною ширшої стратегії Росії щодо послаблення єдності в ЄС та НАТО. Схожі зусилля фіксують і в інших країнах регіону, зокрема в Молдові та Грузії. Однак поки Румунія залишається важливим союзником Заходу, зокрема в питаннях підтримки України.

Результати другого туру виборів стануть вирішальними для визначення майбутнього курсу країни. Якщо Джорджеску здобуде перемогу, це може стати серйозним викликом для євроатлантичної єдності.