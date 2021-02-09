Власть американского штата Джорджия приняла решение начать расследование дела Дональда Трампа. Речь идет о попытке бывшего главы Белого дома надавить на госсекретаря штата и отменить результаты выборов президента.

О таких намерениях сообщил представитель госсекретаря штата Брэда Раффенспергера.

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Расследование носит ознакомительный и административный характер. Любые дальнейшие юридические усилия будут оставлены на усмотрение генерального прокурора,

– отметил представитель Раффенспергера Уолтер Джонс.

Трамп звонил Раффенспергеру 2 января

Больше всего инициаторов расследования интересует телефонный звонок Трампа Раффенспергеру 2 января. Во время этого разговора тогдашний американский президент призвал "найти голоса для отмены результатов в штате". Нужно было "только" 11 870 голосов.

У Трампа таким ходом событий удивлены. Адвокат Джейсон Миллер говорит, что в звонке президента госсекретарю Джорджии не было ничего противозаконного.

Если Раффенспергер не хотел получать такие звонки, то ему не следовало становиться госсекретарем штата. Единственная причина, почему это все стало публичным, – попытка Раффенспергера насобирать себе политические баллы,

– отметил Миллер.

Обратите внимание! Именно Джорджия была одним из самых противоречивых Штатов относительно результатов голосования. Поэтому команда Трампа безуспешно подавала многочисленные иски ради изменения проигрыша на победу. Однако пересчеты, среди них и вручную, подтвердили, что на голосовании все же торжествовал Джо Байден.