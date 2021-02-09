В Джорджии будут расследовать действия Трампа относительно отмены результатов выборов: детали
Власть американского штата Джорджия приняла решение начать расследование дела Дональда Трампа. Речь идет о попытке бывшего главы Белого дома надавить на госсекретаря штата и отменить результаты выборов президента.
Источник:ABC news
О таких намерениях сообщил представитель госсекретаря штата Брэда Раффенспергера.
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Расследование носит ознакомительный и административный характер. Любые дальнейшие юридические усилия будут оставлены на усмотрение генерального прокурора,
– отметил представитель Раффенспергера Уолтер Джонс.
Трамп звонил Раффенспергеру 2 января
Больше всего инициаторов расследования интересует телефонный звонок Трампа Раффенспергеру 2 января. Во время этого разговора тогдашний американский президент призвал "найти голоса для отмены результатов в штате". Нужно было "только" 11 870 голосов.
У Трампа таким ходом событий удивлены. Адвокат Джейсон Миллер говорит, что в звонке президента госсекретарю Джорджии не было ничего противозаконного.
Если Раффенспергер не хотел получать такие звонки, то ему не следовало становиться госсекретарем штата. Единственная причина, почему это все стало публичным, – попытка Раффенспергера насобирать себе политические баллы,
– отметил Миллер.
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