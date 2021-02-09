Влада американського штату Джорджія ухвалила рішення розпочати розслідування дільності Дональда Трампа. Мовиться саме про намагання колишнього глави Білого дому натиснути на держсекретаря штату та скасувати результати виборів президента.

Про такі наміри повідомив представник держсекретаря штату Бреда Раффенспергера.

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Розслідування носить ознайомлювальний і адміністративний характер. Будь-які подальші юридичні зусилля будуть залишені на розсуд генерального прокурора,

– зазначив речник Раффенспергера Волтер Джонс.

Трамп дзвонив Раффенспергеру 2 січня

Найбільше цікавить ініціаторів розслідування телефонний дзвінок 2 січня Трампа Раффенспергеру. Під час цієї розмови тодішній американський президент закликав "знайти голоси задля скасування результатів у штаті". Потрібно було "лише" 11 870 голосів.

У Трампа таким перебігом подій здивовані. Адвокат Джейсон Міллер каже, що в дзвінку президента держсекретарю Джорджії не було нічого протизаконного.

Якщо Раффенспергер не хотів отримувати такі дзвінки, то йому не слід було ставати держсекретарем штату. Єдина причина, чому це все стало публічним – спроба Раффенспергера назбирати собі політичні бали,

– зазначив Міллер.

Зверніть увагу! Саме Джорджія була одним з найбільш суперечливих штатів щодо результатів голосування. Тому команда Трампа безуспішно подавала численні позови задля зміни програшу на перемогу. Проте перерахунки – серед них і вручну, підтвердили, що на голосування таки тріумфував Джо Байден.