У Джорджії розслідуватимуть дії Трампа щодо скасування результатів виборів: деталі
Влада американського штату Джорджія ухвалила рішення розпочати розслідування дільності Дональда Трампа. Мовиться саме про намагання колишнього глави Білого дому натиснути на держсекретаря штату та скасувати результати виборів президента.
Джерело:ABC news
Про такі наміри повідомив представник держсекретаря штату Бреда Раффенспергера.
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Розслідування носить ознайомлювальний і адміністративний характер. Будь-які подальші юридичні зусилля будуть залишені на розсуд генерального прокурора,
– зазначив речник Раффенспергера Волтер Джонс.
Трамп дзвонив Раффенспергеру 2 січня
Найбільше цікавить ініціаторів розслідування телефонний дзвінок 2 січня Трампа Раффенспергеру. Під час цієї розмови тодішній американський президент закликав "знайти голоси задля скасування результатів у штаті". Потрібно було "лише" 11 870 голосів.
У Трампа таким перебігом подій здивовані. Адвокат Джейсон Міллер каже, що в дзвінку президента держсекретарю Джорджії не було нічого протизаконного.
Якщо Раффенспергер не хотів отримувати такі дзвінки, то йому не слід було ставати держсекретарем штату. Єдина причина, чому це все стало публічним – спроба Раффенспергера назбирати собі політичні бали,
– зазначив Міллер.
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