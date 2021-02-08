Почти половина американцев считает, что Сенат должен проголосовать за вынесение импичмента экс-президенту США Дональду Трампу. По их мнению, именно Трамп виноват в беспорядках в Капитолии.

Об этом свидетельствует совместный опрос с организацией исследований общественного мнения NORC.

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Так, согласно результатам опроса, около 47% респондентов высказались за импичмент, который не позволит Трампу в будущем занимать руководящую должность, в том числе и пост президента. Еще 40% считают, что Сенат должен проголосовать за импичмент, а 12% не смогли ответить.

Что думают американцы о роли Трампа в беспорядках

Почти две трети американцев считают, что Трамп несет ответственность за погром в Капитолии 6 января.

Треть респондентов заявила, что он либо вообще не несет ответственности за это, либо "совсем чуть-чуть".

Многие опрошенные, которые являются сторонниками республиканцев, заявили: если Трамп и должен понести ответственность, то это нужно организовать не через импичмент.

Опрос также показал, что многие сторонники республиканцев до сих пор считают, что победа Джо Байдена на выборах была незаконной.

В то время как 66% американцев заявляют, что победа Байдена, по их мнению, была честной, около 65% опрошенных из сторонников республиканцев считают, что нет.