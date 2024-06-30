Следующие дебаты, вероятно, тоже не принесут успехов Байдену. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайло, заметить, что есть варант замены не только Байдена, но и человека, который не является популярным американским политиком.

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Варианты для демократов

По словам политолога, следующие дебаты между Байденом и Трампом в сентябре 2024 года для действующего президента лучшими не будут. Отказ от них будет означать для него поражение.

Именно поэтому есть 2 варианта, как можно спасти кампанию для демократов:

Первый – заменить Байдена на посту президента США. Однако без его согласия демократы это сделать не смогут. Наиболее влиятельными здесь являются спонсоры, позиция которых пока неизвестна.

Второй – замена вице-президента Камалы Харрис. Она не является слишком популярным политиком в США. Есть целая электоральная группа, которой нравится Байден. Однако они рассуждают, что он либо не доживет до конца следующего президентского срока, или уйдет по состоянию здоровья. Тогда президентом станет Харрис, чего они категорически не хотят.

Первый вариант становится менее вероятным, ведь упирается Байден. У него есть уверенность, что только он может победить Трампа,

– подчеркнул Несвитайлов.