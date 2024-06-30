Их так или иначе будут критиковать, и соответственно они будут терять избирателей. Политолог Андрей Вигиринский подробнее поделился с 24 Каналом, как на результаты выборов может сказаться потенциальная замена Байдена.

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Ситуация для Байдена не утешительная

Политолог отметил, что люди, которые могут потенциально представлять демократическую партию, они не такие же, как Джо Байден.

К примеру, Камала Харрис. Однако за нее не будет голосовать часть "левых" избирателей, потому что она бывший прокурор. Ее несколько иначе воспринимают.

Есть еще два губернатора, которые претендуют на пост президента США. Один из них имеет состояние размером более 6 миллиардов евро, поэтому может самостоятельно профинансировать свою избирательную кампанию.

Однако демократическая партия – это "леваки". А они не голосуют за миллиардеров, иначе бы поддержали Дональда Трампа. Получается ситуация, что уже не все смогут проголосовать за кандидата от демократической партии.

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В США особенности жизненного пути, капитализации или предыдущих мест работы используются как элементы внутрипартийной конкуренции для "праймериз".

На каждом этапе отсеиваются какие-то кандидаты. Когда остается один, тогда вся партия более или менее его воспринимает, как того, за кого нужно идти горой и отдавать голоса.

Если Джо Байден рассчитывает на следующих дебатах "положить на лопатки" Дональда Трампа, это может не удаться. Трамп может выйти к своим избирателям и сказать: "Я же уже был с ним на дебатах, все все видели, он не способен быть президентом",

– сказал Андрей Вигиринский.

"И все, нет больше второго тура дебатов. Наказание же никакого не будет. Можно будет посмотреть дебаты вице-президентов. Но у Байдена может не быть шанса изменить негативное впечатление, которое сформировалось в конце июня", – добавил он.