После "провальных" для Байдена дебатов, в СМИ появились сообщения о том, что демократы заговорили о возможной его замене на другого кандидата. В эфире 24 Канала председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук предположил, кто может заменить Байдена.

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Наиболее реалистичные кандидаты

Впоследствии в Демократической партии отметили, что Байден не выходит из предвыборной гонки после неудачных дебатов. Согласно действующему законодательству, только Байден может снять свою кандидатуру. Его не могут заставлять, разве что может убедить жена, основные спонсоры партии, партийный актив, близкие советники и тому подобное.

Только личное желание Байдена отказаться от участия может позволить Демократической партии искать другого кандидата,

– отметил Рыбачук.

Впрочем, не исключено, что ситуация может измениться, ведь у демократов есть еще месяц до официально выдвижения на съезде, который состоится в августе. Если Байден примет решение не баллотироваться, то правительственный съезд будет сложными для Демократической партии, ведь нужно будет искать кандидатов на замену.

Один из вариантов – губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом. Молодой демократ с улыбкой в миллион долларов, который имеет узнаваемость, опыт и авторитет. В американские традиции самыми успешными президентами были как раз губернаторы штатов. Также называют кандидатуру Камилы Харис.

"Я говорил сегодня с несколькими американскими политтехнологами и они говорят, что Харис непопулярна. Она была на вторых ролях как вице-президент и, в отличие от Байдена, который был вице-президентом у Барака Обамы, отсутствовала в публичном пространстве. Поэтому это менее вероятный вариант", – сказал председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий".