Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани обнародовал видео, что проиллюстрировано картой Украины без аннексированного Россией Крыма. Его ролик касается расследования коррупционного дела, которое может быть связано с предшественником Трампа Обамой, а также его главным конкурентом на предстоящих президентских выборах Джо Байденом.

Видео под названием "Обама и Байден блокируют расследование исчезновения 5,3 миллиарда долларов" обнародовано на ютюб-канале Руди Джулиани.

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К чему здесь Украина

На стартовом изображении видео изображены Байден, Обама и карта Украины без Крыма.

Дело в том, что в этом эпизоде своего фильма-расследования адвокат Трампа рассказывает о коррупции Демократической партии в Украине.

Джулиани отмечает: Украина обнаружила пропажу 5,3 миллиарда долларов иностранной помощи. По его словам, тогдашняя Администрация Барака Обамы заблокировала любое расследование по этому поводу.

Ролик Джулиани с неправильной картой Украины: видео

Карта Украины без Крыма и реакция на это

По словам Сергея Лещенко, публикацией карты Украины без Крыма Джулиани не только нарушает украинские законы, но и противоречит позиции государственных органов США и принципам, которые зафиксированы в резолюции Генассамблеи ООН.

Под видеороликом Джулиани на ютюб-канале пользователи оставляют возмущенные отзывы. Они требуют, чтобы адвокат Трампа исправил свою ошибку и обнародовал правильное изображение карты Украины.



Комментарии под видео Джулиани с неправильной картой Украины / Скриншот



Комментарии под видео Джулиани с неправильной картой Украины / Скриншот