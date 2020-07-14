Джуліані проілюстрував свій ролик про корупцію картою України без Криму
Адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані оприлюднив відео, що проілюстроване картою України без анексованого Росією Криму. Його ролик стосується розслідування та корупційної справи, що може бути пов’язана з попередником Трампа Обамою, а також його головним конкурентом на майбутніх президентських виборах Джо Байденом.
Відео під назвою "Обама і Байден блокують розслідування зникнення 5,3 мільярда доларів" оприлюднене на ютюб-каналі Руді Джуліані.
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До чого тут Україна
- На стартовому зображенні відео зображені Байден, Обама і мапа України без Криму.
- Річ у тім, що у цьому епізоді свого фільму-розслідування адвокат Трампа розповідає про корупцію Демократичної партії в Україні.
- Джуліані наголошує: Україна виявила зникнення 5,3 мільярда доларів іноземної допомоги. За його словами, тодішня Адміністрація Барака Обами заблокувала будь-яке розслідування з цього приводу.
Ролик Джуліані з неправильною картою України: відео
Мапа України без Криму і реакція на це
За словами Сергія Лещенка, публікацією карти України без Криму Джуліані не лише порушує українські закони, а й суперечить позиції державних органів США та принципам, що зафіксовані в резолюції Генасамблеї ООН.
Під відеороликом Джуліані на ютюб-каналі користувачі залишають обурені відгуки. Вони вимагають, аби адвокат Трампа виправив свою помилку та оприлюднив правильне зображення мапи України.
Коментарі під відео Джуліані з неправильною картою України / Скриншот
Коментарі під відео Джуліані з неправильною картою України / Скриншот