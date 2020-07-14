Адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані оприлюднив відео, що проілюстроване картою України без анексованого Росією Криму. Його ролик стосується розслідування та корупційної справи, що може бути пов’язана з попередником Трампа Обамою, а також його головним конкурентом на майбутніх президентських виборах Джо Байденом.

Відео під назвою "Обама і Байден блокують розслідування зникнення 5,3 мільярда доларів" оприлюднене на ютюб-каналі Руді Джуліані.

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До чого тут Україна

На стартовому зображенні відео зображені Байден, Обама і мапа України без Криму.

Річ у тім, що у цьому епізоді свого фільму-розслідування адвокат Трампа розповідає про корупцію Демократичної партії в Україні.

Джуліані наголошує: Україна виявила зникнення 5,3 мільярда доларів іноземної допомоги. За його словами, тодішня Адміністрація Барака Обами заблокувала будь-яке розслідування з цього приводу.

Ролик Джуліані з неправильною картою України: відео

Мапа України без Криму і реакція на це

За словами Сергія Лещенка, публікацією карти України без Криму Джуліані не лише порушує українські закони, а й суперечить позиції державних органів США та принципам, що зафіксовані в резолюції Генасамблеї ООН.

Під відеороликом Джуліані на ютюб-каналі користувачі залишають обурені відгуки. Вони вимагають, аби адвокат Трампа виправив свою помилку та оприлюднив правильне зображення мапи України.



Коментарі під відео Джуліані з неправильною картою України / Скриншот

Коментарі під відео Джуліані з неправильною картою України / Скриншот