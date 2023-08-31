Черных рассказал, что они с Силоговой познакомились 20 лет назад. Это произошло на соревнованиях. Погибший был спортсменом. Получал призы на всеукраинских соревнованиях по конкуру.

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Впоследствии Силогава решил заняться своей карьерой. Начал строить бизнес.

Этот человек начинал с такого минуса в своей жизни, и он достиг высот: смог сделать бизнес, воспитать детей... Насколько целеустремленный человек был, что смог достичь таких результатов

– вспомнил Черных.

Он добавил, что Силогава был очень позитивным. Все проблемы он решал с улыбкой.

29 августа в Днепре правоохранители зафиксировали автомобиль Jaguar, который нарушал правила дорожного движения. Водитель не отреагировал на требование патрульных остановиться. Перехватить нарушителей правоохранителям удалось только на проспекте Ивана Мазепы.

В Jaguar находились мужчина, женщина и двое детей. Взрослые вели себя агрессивно и проигнорировали просьбу правоохранителей выйти из автомобиля. Мужчина угрожал правоохранителям. В частности, заявлял, что "я вызову адвоката и тебе будет п*зда".

Впоследствии Силогава набросился на полицейскую. У женщины диагностировали перелом носа и костей лица. Кроме того, у нее – травма головы и серьезные травмы конечностей. Напарник полицейского застрелил Силогаву.