Черних розповів, що вони з Сілогавою познайомилися 20 років тому. Це відбулося на змаганнях. Загиблий був спортсменом. Отримував призи на всеукраїнських змаганнях з конкуру.
Зверніть увагу Стрілянина у Дніпрі: відкрили кримінальне провадження через посягання на життя патрульних
Згодом Сілогава вирішив зайнятися своєю кар'єрою. Почав будувати бізнес.
Ця людина починала з такого мінуса у своєму житті, і він досяг висот: зміг зробити бізнес, виховати дітей... Наскільки цілеспрямована людина була, що зміг досягти таких результатів, завдяки своєму характеру,
– пригадав Черних.
Він додав, що Сілогава був дуже позитивним. Усі проблеми він розв'язував з усмішкою.
Що сталося у Дніпрі
29 серпня у Дніпрі правоохоронці зафіксували авто Jaguar, яке порушувало правила дорожнього руху. Водій не відреагував на вимогу патрульних зупинитися. Перехопити порушників правоохоронцям вдалося лише на проспекті Івана Мазепи.
У Jaguar перебували чоловік, жінка та двоє дітей. Дорослі поводлися агресивно й проігнорували прохання правоохоронців вийти з автомобіля. Чоловік почав погрожував правоохоронцям. Зокрема, заявляв, що "я викличу адвоката і тобі буде п*зда".
Згодом Сілогава накинувся на поліцейську. У жінки діагностували перелом носа та кісток обличчя. Окрім того, у неї – травма голови та серйозні травми кінцівок. Напарник поліцейської застрелив Сілогаву.