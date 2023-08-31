Черних розповів, що вони з Сілогавою познайомилися 20 років тому. Це відбулося на змаганнях. Загиблий був спортсменом. Отримував призи на всеукраїнських змаганнях з конкуру.

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Згодом Сілогава вирішив зайнятися своєю кар'єрою. Почав будувати бізнес.

Ця людина починала з такого мінуса у своєму житті, і він досяг висот: зміг зробити бізнес, виховати дітей... Наскільки цілеспрямована людина була, що зміг досягти таких результатів, завдяки своєму характеру,

– пригадав Черних.

Він додав, що Сілогава був дуже позитивним. Усі проблеми він розв'язував з усмішкою.

29 серпня у Дніпрі правоохоронці зафіксували авто Jaguar, яке порушувало правила дорожнього руху. Водій не відреагував на вимогу патрульних зупинитися. Перехопити порушників правоохоронцям вдалося лише на проспекті Івана Мазепи.

У Jaguar перебували чоловік, жінка та двоє дітей. Дорослі поводлися агресивно й проігнорували прохання правоохоронців вийти з автомобіля. Чоловік почав погрожував правоохоронцям. Зокрема, заявляв, що "я викличу адвоката і тобі буде п*зда".

Згодом Сілогава накинувся на поліцейську. У жінки діагностували перелом носа та кісток обличчя. Окрім того, у неї – травма голови та серйозні травми кінцівок. Напарник поліцейської застрелив Сілогаву.