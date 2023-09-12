На сайте парламента появился документ, в котором глава государства высказывает свои предложения по ветированному им закону об е-декларировании. Одно из главных требований – круглосуточный доступ к реестру деклараций госчиновников.

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Предложения от Зеленского

Украинский лидер хочет установить, что до прекращения или отмены военного положения НАПК должен обеспечивать круглосуточный доступ к реестру деклараций государственных чиновников и представителей местного самоуправления. В то же время, в публичном доступе не должны находиться декларации:

военнослужащих Госпогранслужбы, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, Управления госохраны, ВСУ и других военных формирований, работников полиции особого назначения, участвующих в военных действиях, раненых, пленных, миротворцев и людей, находящихся на временно оккупированных территориях;

В то же время, закрытыми не должны быть декларации:

военнослужащих на должностях министров и их заместителей, председателей центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей, работников аппаратов министерств, органов системы правосудия, входящих в состав ВЛК, врачебно-летних комиссий, служащих в ТЦК, занимающихся подготовкой, организацией, закупкой товаров , работ и услуг оборонного назначения;

НАПК должен иметь право изымать декларации из открытого доступа на основании письма руководителя или заместителя руководителя госоргана, в котором служит или работает декларант. Доступ к реестру деклараций следует открыть не позднее 60 дней со дня вступления в силу соответствующего закона.

Реакция НАПК

Ранее Национальное агентство заявило о своей поддержке решения Зеленского о ветировании закона о закрытых е-декларациях. В то же время там отметили необходимость учесть вопрос безопасности при открытии реестра деклараций должностных лиц. В частности, там просили взвесить возможные угрозы для военнослужащих, их семей и лиц, проживающих на временно оккупированных территориях.

НАПК просит вето для закона, который скрывает данные о коррупционерах

Кроме того, в Национальном агентстве попросили президента ветировать закон №9587-д. Он предполагает удаление данных из Единого реестра о лицах, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения. Речь идет об удалении сведений о более чем 10 тысячах таких лиц.

В НАПК отмечают, что принятие этого закона позволит людям, осужденным за коррупцию, участвовать в закупках, занимать государственные должности и должности судей.