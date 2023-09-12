На сайті парламенту з'явився документ, в якому глава держави висловлює свої пропозиції щодо ветованого ним закону про е-декларування. Одна з головних вимог – цілодобовий доступ до реєстру декларацій держпосадовців.

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Пропозиції від Зеленського

Український лідер хоче встановити, що до припинення або скасування воєнного стану НАЗК має забезпечувати цілодобовий доступ до реєстру декларацій держслужбовців і посадовців місцевого самоврядування. Водночас у публічному доступі не мають перебувати декларації:

військовослужбовців Держприкордонслужби, Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, Управління держохорони, ЗСУ та інших військових формувань, працівників поліції особливого призначення, що беруть участь у воєнних діях, поранених, полонених, миротворців і людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях;

Водночас закритими не повинні бути декларації:

військовослужбовців на посадах міністрів та їхніх заступників, голів центральних і місцевих органів виконавчої влади та їхніх заступників, працівників апаратів міністерств, органів системи правосуддя, які входять до складу ВЛК, лікарсько-льотних комісій, службовців у ТЦК, які займаються підготовкою, організацією, закупівлею товарів, робіт і послуг оборонного призначення;

НАЗК повинен мати право вилучати декларації з відкритого доступу на підставі листа керівника або заступника керівника держоргану, в якому служить або працює декларант. Доступ до реєстру декларацій треба відкрити не пізніше ніж за 60 днів із дня набуття чинності відповідного закону.

Реакція НАЗКу

Раніше Національне агентство заявило про свою підтримку рішення Зеленського щодо ветування закону про закриті е-декларації. Водночас там наголосили на потребі врахувати безпекове питання при відкритті реєстру декларацій посадовців. Зокрема, там попросили зважити можливі загрози для військовослужбовців, їхніх родин та осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

НАЗК просить вето для закону, який приховує дані про корупціонерів

Крім того, Національне агенство просить президента ветувати закон № 9587-д. Він передбачає

видалення даних з Єдиного реєстру про осіб, які вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення. Йдеться про видалення відомостей про понад 10 тисяч таких осіб.

У НАЗК наголошують, що ухвалення цього закону дозволить людям, засудженим за корупцію, брати участь у закупівлях, обіймати державні посади і посади суддів.