Крім цього, український очільник висловився щодо переговорів нашої держави про вступ до Євросоюзу. Він також відзначив захисників, які героїчно воюють за нашу державу.

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Вето на закон про е-декларування й переговори з ЄС

Зеленський наголосив, що підписав вето на цей закон одразу, як він проголосованим надійшов із Верховної Ради. Тепер президент чекає нового рішення щодо цього документа.

Очікую нового голосування – із позитивом щодо негайного відкриття реєстру декларацій. Вже у вересні таке рішення має бути,

– сказав він.

Глава держави також очікує рішень стосовно законопроєкту щодо політично значущих персон. За його словами, це питання не лише політичної відповідальності парламенту, а й наших переговорів із Євросоюзом щодо вступу.

Він наголосив, що новий історичний крок між Україною та ЄС має відбутися вже цього року. Тому всі гілки державної влади в нашій країні повинні спрацювати на цей крок.

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Допомога від Данії й виступ перед студентами Нідерландів

Зеленський також відзначив вагоме рішення Данії щодо військової допомоги нашій державі. Зокрема, країна надала найбільш масштабний за весь час повномасштабної війни та вже 12 оборонний пакет.

Обсяг цього нового пакету – понад 800 мільйонів доларів. За змістом – саме те, про що ми домовлялися з пані прем'єр-міністром Метте Фредеріксен та її урядовою командою. Хороше посилення, дякую за нього!

– наголосив президент.

До того ж глава держав розповів, що дуже продуктивно поспілкувався зі студентами університетів Нідерландів. За його словами, це був широкий формат, де були присутні студенти кількох університетів країни.

"Доволі політичні були питання. Справді хороша увага до України, до нашої боротьби за свободу. І велике сподівання, що ми повернемо мир усій нашій землі, усім нашим людям без винятку", – підкреслив Зеленський.

Він також висловив вдячність суспільству, політичній спільноті й прем'єр-міністру Нідерландів за таку щиру підтримку України й за віру в наших людей.

Військовий кабінет і подяка бійцям

Зеленський також зауважив, що перед усіма іншими нарадами цього дня провів Військовий кабінет. Цього разу на зустрічі було присутнє особливе коло учасників.

Говорили лише про те, що на фронті зараз і чого очікуємо на найближчий час. Посилення наших бригад, власне виробництво зброї, снарядів в Україні та постачання від наших партнерів,

– зазначив він.

Крім того, на Військовому кабінеті також були важливі доповіді розвідки. Президент зазначив, що наше військово-політичне командування чітко бачить, до чого реально готуються окупанти та до чого, відповідно, мають бути готові наші воїни.

Президент також подякував нашим військовим, які героїчно боронять державу від ворога на Бахмутському та інших напрямках.

Серед іншого у своєму зверненні Зеленський виділив такі військові формування української армії:

95 окрема десантно-штурмова бригада;

3 окрема штурмова бригада;

об'єднана штурмова бригада Національної поліції "Лють";

46 окрема аеромобільна бригада;

47 окрема механізована бригада;

72 окрема механізована бригада;

79 окрема десантно-штурмова бригада.

Наостанок Зеленський особливо відзначив спецпідрозділи ГУР, які виконують завдання в районі Кліщіївки та в інших надзвичайно гарячих точках. Він подякував їм за професіоналізм та службу державі.