Как юноше стать на воинский учет и получить е-ВОД

В Украине школам официально разрешено проверять военно-учетные документы у учеников-призывников. Для большинства юношей таким документом является именно электронный е-ВОД в Резерв+ или Дии.

При этом требовать бумажный аналог в школе не имеют права, ведь цифровой документ имеет полную юридическую силу. Это объясняет Министерство обороны Украины.

Что такое е-ВОД и почему школы проверяют его проверяют?

Вопрос воинского учета регулярно возникает при поступлении в старшие классы или перед началом вступительной кампании. Родители и ученики получают от администрации школы просьбу предоставить военно-учетный документ, из-за чего часто возникают споры и недоразумения.

В Минобороны отметили, что школы действуют не по собственной инициативе. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров №1487 от 30 декабря 2022 года, учебные заведения обязаны вести персональный воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов. Именно поэтому администрации учебных заведений должны проверять наличие военно-учетных документов у учащихся и хранить соответствующие данные в личных делах.

В Минобороны подчеркнули, что требование предоставить военно-учетный документ является законным. Однако ключевым вопросом остается форма этого документа.

Электронный военно-учетный документ – это цифровая версия ВОД, которую можно сформировать через приложение Резерв+ или портал Дія. Документ содержит актуальные данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, а также QR-код для проверки подлинности документа.

Электронный военно-учетный документ в любой форме – отображенный на экране телефона или распечатанный – имеет одинаковую юридическую силу независимо от формы предъявления,

– объяснили в ведомстве.

Эта норма закреплена в Постановлении Кабмина №559 от 16 мая 2024 года. В Минобороны также отдельно подчеркнули: для обычного ученика-призывника именно е-ВОД является стандартной формой документа, а не альтернативой бумажному варианту. Поэтому школа не имеет права требовать от ученика исключительно бумажный документ из территориального центра комплектования.

В то же время в ведомстве обратили внимание, что электронный документ имеет ограниченный срок действия – один год с момента формирования. После этого его нужно обновить через Резерв+.

Кто должен получить е-ВОД и как это сделать?

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", ежегодно с 1 января по 31 июля на воинский учет берут граждан мужского пола, которым исполняется 17 лет.

Стать на учет можно двумя способами:

через электронный кабинет призывника;

путем личного обращения в районный ТЦК и СП.

После внесения данных в реестр юноша получает военно-учетный документ. Для большинства призывников он формируется именно в электронной форме через Резерв+ или Дию. Бумажные документы предусмотрены только для отдельных категорий военнообязанных (представителей СБУ или разведывательных органов).

В Минобороны объяснили, что если юноша еще не состоит на воинском учете, е-ВОД у него не будет, поскольку документ формируется исключительно на основе данных государственного реестра. В таком случае школа может лишь напомнить о необходимости стать на учет в установленные сроки.

Процедура проверки документа довольно проста. Представитель школы может считать QR-код через приложение Резерв+ и получить актуальную информацию из реестра. Во время проверки система отображает:

фамилию, имя и отчество;

дату рождения;

регистрационный номер налогоплательщика;

категорию воинского учета;

ТЦК, где лицо состоит на учете.

Если школа не имеет технической возможности проверить QR-код, подтверждение могут осуществить через районный ТЦК. Также допускается представление распечатанного е-ВОД для личного дела ученика.

Что будет, если юноша не станет на учет в ТЦК?

В Украине юноши обязаны становиться на первичный воинский учет в год, когда им исполняется 17 лет. Сделать это необходимо в период с 1 января по 31 июля через ТЦК или с помощью электронной идентификации в Резерв+ или кабинете призывника.

Как пояснила юрист Екатерина Анищенко, за несвоевременную постановку на воинский учет без уважительной причины предусмотрена административная ответственность. Штраф может составлять от 17 000 до 25 500 гривен.

В то же время при первичной постановке на учет проходить военно-врачебную комиссию не нужно. ВВК проводят уже перед началом службы или военной подготовки.

По словам эксперта, пока ей не известно о случаях, когда родителей штрафовали из-за того, что их сын не стал на воинский учет. Если юноша учится в школе или колледже, учебные заведения взаимодействуют с ТЦК и ведут воинский учет учащихся и студентов. В случае пропуска установленных сроков юноша все равно должен будет стать на учет, но уже лично в территориальном центре комплектования.

Закон также предусматривает уважительные причины для несвоевременной регистрации. Среди них:

болезнь,

стихийное бедствие,

проживание в зоне боевых действий,

пребывание на временно оккупированной территории.

В таких случаях необходимо предоставить документы, подтверждающие причину пропуска сроков.