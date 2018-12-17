EASA сертифицировала "Украэрорух": аэропорт “Ужгород” возобновляет полноценную работу

Государственное предприятие "Украэрорух" получило сертификат соответствия нормам ЕС. В ближайшее время аэропорт “Ужгород” полностью возобновит работу.

Об этом сообщил министр Инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

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"Украэрорух" продемонстрировал полное соответствие европейским требованиям систем менеджмента, процедур и технического обеспечения, что является еще одним доказательством признания роли Украины в авиационной отрасли европейским сообществом и станет дополнительным стимулом для развития транспортной инфраструктуры не только Западного региона, но и государства в целом,

– отметил Омелян.

Таким образом ЕС открывает свое небо для страны не члена Европейского Союза, в частности, в части воздушного пространства Словакии.

Директор "Украэроруха" Дмитрий Бабейчук получил сертификат соответствия нормам ЕС Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины от директора из полетных стандартов EASA Джеспера Расмуссена в городе Кельн (Германия).