EASA сертифікувала "Украерорух": аеропорт "Ужгород" відновлює повноцінну роботу

Державне підприємство "Украерорух" отримало сертифікат відповідності нормам ЄС. Найближчим часом аеропорт “Ужгород” повністю відновить роботу.

Про це повідомив міністр Інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.

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"Украерорух" продемонстрував повну відповідність європейським вимогам своїх систем менеджменту, процедур та технічного забезпечення, що є ще одним доказом визнання ролі України в авіаційній галузі європейською спільнотою та стане додатковим стимулом для розвитку транспортної інфраструктури не лише Західного регіону, а й держави в цілому,

– зазначив Омелян.

Таким чином ЄС відкриває своє небо для країни не члена Європейського Союзу, зокрема у частині повітряного простору Словаччини.

Директор "Украероруху" Дмитро Бабейчук отримав сертифікат відповідності нормам ЄС Державного підприємства обслуговування повітряного руху України від директора з польотних стандартів EASA Джеспера Расмуссена у місті Кельн (Німеччина).