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      EASA сертифікувала "Украерорух": аеропорт "Ужгород" відновлює повноцінну роботу

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      Аеропорт “Ужгород” відновлює свою роботу
      Аеропорт “Ужгород” відновлює свою роботу / volodymyr.omelyan

      Державне підприємство "Украерорух" отримало сертифікат відповідності нормам ЄС. Найближчим часом аеропорт “Ужгород” повністю відновить роботу.

      Про це повідомив міністр Інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.

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      "Украерорух" продемонстрував повну відповідність європейським вимогам своїх систем менеджменту, процедур та технічного забезпечення, що є ще одним доказом визнання ролі України в авіаційній галузі європейською спільнотою та стане додатковим стимулом для розвитку транспортної інфраструктури не лише Західного регіону, а й держави в цілому,
      – зазначив Омелян.

      Таким чином ЄС відкриває своє небо для країни не члена Європейського Союзу, зокрема у частині повітряного простору Словаччини.

      Директор "Украероруху" Дмитро Бабейчук отримав сертифікат відповідності нормам ЄС Державного підприємства обслуговування повітряного руху України від директора з польотних стандартів EASA Джеспера Расмуссена у місті Кельн (Німеччина).

       

      Теги: Новини України авіація Володимир Омелян Міністерство інфраструктури Ужгород
      Джерело: 24 Канал
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