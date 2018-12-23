"Едем домой на Рождество": на границе с Польшей образовались огромные очереди

По состоянию на 23 декабря очередей на пунктах пропуска на выезд из Украины в Польшу нет, однако на въезд в страну образовались огромные очереди.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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Одной из главных причин такого ажиотажа называют желание украинцев, которые живут или работают в Польше, отметить католическое Рождество (25 декабря) в семейном кругу в Украине.

По информации пограничников еще утром образовались длинные очереди из автомобилей. Так, на пункте пропуска "Ягодин" стояло 700 легковушек и 400 грузовиков; "Краковец" – 800 легковых, 330 грузовых автомобилей, 27 автобусов; "Устилуг" – 150 легковых автомобилей; "Угринов" – 200 легковушек; "Рава-Русская" – 150 легковых и 160 грузовых автомобилей, "Грушев" – 200 легковых; "Шегини" – 230 легковых, 150 грузовых авто, 15 автобусов; "Смильница" – 220 легковых авто.

Согласно данным польских пограничников, за сутки, 22 декабря, украинско-польскую границу пересекли 54 тысячи граждан.

На четырех пограничных переходах с Украиной Подкарпатского воеводства усиливается предрождественское движение. В течение минувшей ночи пограничники обслужили 54 тысячи путешественников,

– сообщила пресс-секретарь Бещадского отделения Пограничной службы Эльжбета Пикор.

По ее словам, подобные очереди в предрождественский период – это ежегодная "традиция. Те, кто на машинах, вынуждены ждать в очереди от 8 до 16 часов.