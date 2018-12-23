"Їдемо додому на Різдво": на кордоні з Польщею утворилися величезні черги

Станом на 23 грудня черг на пунктах пропуску на виїзд з України в Польщу немає, проте на в'їзд у країну утворилися шалені черги.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Читайте також: Шалений ажіотаж на лінії розмежування: скільки людей перетнули КПВВ на Донбасі за добу

Однією з головних причин такого ажіотажу називають бажання українців, які живуть або працюють у Польщі, відзначити католицьке Різдво (25 грудня) у родинному колі в Україні.

За інформацією прикордонників ще зранку утворились довжилезні черги з автівок. Так, пункт пропуску "Ягодин" стояло 700 легкових та 400 вантажівок; "Краківець" – 800 легкових, 330 вантажних, 27 автобусів; "Устилуг" – 150 легкових автомобілів; "Угринів" – 200 легковиків; "Рава-Руська" – 150 легкових та 160 вантажних автомобілів; "Грушів" – 200 легкових; "Шегині" – 230 легкових, 150 вантажних, 15 автобусів; "Смільниця" – 220 легкових авто.

Згідно з даними польських прикордонників, за добу, 22 грудня, українсько-польський кордон перетнули 54 тисяч громадян.

На чотирьох прикордонних переходах з Україною Підкарпатського воєводства посилюється передріздвяний рух. Протягом минулої ночі прикордонники обслужили 54 тисячі мандрівників,

– повідомила речниця Бєщадського відділення Прикордонної служби Ельжбєта Пікор.

За її словами, що подібні черги у передріздвяний період – це щорічна "традиція. Ті, хто на автівках, мусять чекати у черзі від 8 до 16 годин.