Шалений ажіотаж на лінії розмежування: скільки людей перетнули КПВВ на Донбасі за добу

За минулу добу, 21 грудня, контрольні пункти пропуску на Донбасі перетнули 55 тисяч українців та 6,2 тисячі автівок.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

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Найпопулярнішим став пункт пропуску "Майорське". Ним скористались 13,5 тисяч громадян та 1350 автомобілів. КПВВ "Мар'їнка" – 12 260 осіб та 1 810 машин, "Новотроїцьке" – 11 045 українців та 1 895 транспортних засобів, "Станиця Луганська" – 12 920 осіб.

Найменш завантаженим був пропускний пункт "Гнутове". Через нього лінію розмежування перетнули 5 880 громадян та 1 220 автівок.

Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до ТОТУ прослідували 8 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Транспортні засоби перевозили більше 150 тонн вантажу, серед якого гігієнічні та продуктові набори, медичні засоби,

– додали у Держприкордонслужбі.

Зранку 22 грудня усі контрольні пункти відкрились за графіком зимового періоду та функціонують у штатному режимі.