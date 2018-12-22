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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Шалений ажіотаж на лінії розмежування: скільки людей перетнули КПВВ на Донбасі за добу

      397 Читать новость на русском
      КПВВ на Донбасі
      КПВВ на Донбасі / dpsu.gov.ua

      За минулу добу, 21 грудня, контрольні пункти пропуску на Донбасі перетнули 55 тисяч українців та 6,2 тисячі автівок.

      Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

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      Найпопулярнішим став пункт пропуску "Майорське". Ним скористались 13,5 тисяч громадян та 1350 автомобілів. КПВВ "Мар'їнка" – 12 260 осіб та 1 810 машин, "Новотроїцьке" – 11 045 українців та 1 895 транспортних засобів, "Станиця Луганська" – 12 920 осіб.

      Найменш завантаженим був пропускний пункт "Гнутове". Через нього лінію розмежування перетнули 5 880 громадян та 1 220 автівок. 

      Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до ТОТУ прослідували 8 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Транспортні засоби перевозили більше 150 тонн вантажу, серед якого гігієнічні та продуктові набори, медичні засоби,
      – додали у Держприкордонслужбі.

      Зранку 22 грудня усі контрольні пункти відкрились за графіком зимового періоду та функціонують у штатному режимі.

      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Держприкордонслужба Новини Донецька
      Джерело: 24 Канал
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