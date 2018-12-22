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      Бешеный ажиотаж на линии разграничения: сколько пересекли КПВВ на Донбассе за сутки

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      КПВВ на Донбассе
      КПВВ на Донбассе / dpsu.gov.ua

      За минувшие сутки, 21 декабря, контрольные пункты пропуска на Донбассе пересекли 55 тысяч украинцев и 6,2 тысячи автомобилей.

      Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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      Самым популярным стал пункт пропуска "Майорское". Им воспользовались 13,5 тысяч граждан и 1350 автомобилей. КПВВ "Марьинка" – 12 260 человек и 1 810 машин, "Новотроицкое" – 11 045 украинцев и 1 895 транспортных средств, "Станица Луганская" – 12 920 человек.

      Наименее загруженным был пропускной пункт "Гнутове". Через него линию разграничения пересекли 5 880 граждан и 1 220 автомобилей.

      Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к ТОТУ проследовали 8 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили более 150 тонн груза, среди которого гигиенические и продуктовые наборы, медицинские средства,
      – добавили в Госпогранслужбе.

      Утром 22 декабря все контрольные пункты открылись по графику зимнего периода и функционируют в штатном режиме.

      Теги: Новости Украины Новости Донецка Операция Объединенных сил Госпогранслужба
      Источник: 24 Канал
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