Укрзализныця вместо того, чтобы равномерно распределить вагоны с кондиционерами в поезде Львов – Мариуполь, изъяла их из всех составов. Такую информацию обнародовал "Общественный контроль Укрзализныци".

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Всего поезд находится 29 часов в пути в одну сторону. Из всех трех составов вагонов есть только один вагон "люкс" с кондиционером на 18 мест, но купить билеты невозможно даже за месяц до отправления поезда.



В поезде Львов – Мариуполь нет кондиционеров / Сриншот "Общественного контроля Укрзализныци"

В конце июня 2021 года в составах поезда Львов – Мариуполь еще были вагоны с кондиционерами.

Обратите внимание. Ранее "Общественный контроль "Укрзализныци" сообщил, что в депо заменили состав поезда Львов – Мариуполь и вместо вагонов с кондиционерами отправили вагоны без них. Однако на сайте Укрзализныци указали, что вагоны есть.

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