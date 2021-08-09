Неприятную ситуацию прокомментировал руководитель отдела коммуникаций, маркетинга и опыта пассажиров Александр Шевченко. Он утверждает, что есть четкие правила реагирования на нарушения порядка в вагонах. Если работники Укрзализныци не выполняют их – то они понесут соответствующее наказание.

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Как работники Укрзализныци должны реагировать на конфликтные ситуации

В Пресс-служба рассказали, что в Укрзализныце есть прописан механизм реагирования на нарушения порядка со стороны пассажиров, который состоит из пяти этапов:

Замечание нарушителю; Переселение потенциально потерпевшего лица или лиц в другое место; Изоляция нарушителя; Вызов полиции нв ближайшую железнодорожную станцию; Снятие нарушителя с поезда.

Кроме того, начальник поезда должен мгновенно реагировать на конфликтные ситуации.

Если начальник поезда видит конфликт или спорную ситуацию, он прежде всего предложит расселить участников по разным купе. Это как раз то, что пошло не по плану в случае с Екатериной Стельмащук. Это вообще очень показательный случай, который осветил сразу все проблемы в куче,

– написал Шевченко.

Также руководитель отдела коммуникации добавил, что компания будет реагировать не только на бездействие со стороны своих работников, но и на бездействие полиции.

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Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, как в поезде Львов – Мариуполь, в Укрзализныце начинают установку видеокамер. Таким образом нарушения со стороны пассажиров или работников можно будет фиксировать. Видеокамеры уже установили в вагонах новых поездов и капитально отремонтированных вагонах.

В УЗ призывают не терпеть сексизм, буллинг или банальную грубость, а обращаться в отдел коммуникации в социальных сетях и писать в чат-боты.

Также Шевченко отметил, что важна надежная охрана рейсов и более действенное вмешательство полиции.

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