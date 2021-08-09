Неприємну ситуацію прокоментував керівник відділу комунікацій, маркетингу та досвіду пасажирів Олександр Шевченко. Він переконує, що є чіткі правила реагування на порушення порядку в вагонах. Якщо працівники Укрзалізниці не виконують їх – то вони понесуть відповідне покарання.

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Як працівники Укрзалізниці мають реагувати на конфліктні ситуації

У пресслужбі розповіли, що в Укрзалізниці є прописаний механізм реагування на порушення порядку зі сторони пасажирів, який складається з п'яти етапів:

Зауваження порушнику; Переселення потенційно потерпілої особи чи осіб в інше місце; Ізоляція порушника; Виклик поліції до найближчої залізничної станції; Зняття порушника з поїзда.

Окрім того, начальник потяга має миттєво реагувати на конфліктні ситуації.

Якщо начальник поїзда вбачає конфлікт або спірну ситуацію, він перш за все запропонує розселити учасників по різних купе. Це якраз те, що пішло не за планом у випадку з Катериною Стельмащук. Це взагалі дуже показовий випадок, який підсвітив одразу всі проблеми в купі,

– написав Шевченко

Також керівник відділу комунікації додав, що компанія реагуватиме не лише на бездіяльність зі сторони своїх працівників, а й на бездіяльність поліції.

Як в УЗ бачать вирішення питань безпеки та комфорту пасажирів

Для того, щоб уникнути подібних ситуацій, як у потязі Львів – Маріуполь, в Укрзалізниці починають встановлення відеокамер. Таким чином порушення зі сторони пасажирів чи працівників можна буде фіксувати. Відеокамери уже встановили у вагонах нових потягів та капітально відремонтованих вагонах.

В УЗ закликають не терпіти сексизм, булінг чи банальну грубість, а звертатися до відділу комунікації у соціальних мережах та писати у чат-боти.

Також Шевченко наголосив, що важливою є надійна охорона рейсів та більш дієве втручання поліції.

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