Укрзалізниця замість того, щоб рівномірно розподілити вагони з кондиціонерами у поїзді Львів – Маріуполь, вилучила їх зі всіх складів. Таку інформацію оприлюднив "Громадський контроль Укрзалізниці".

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Загалом потяг перебуває 29 годин у дорозі в один бік. З усіх вагонів трьох складів є лише один вагон "люкс" з кондиціонером на 18 місць, але купити квитки неможливо навіть за місяць до відправлення потяга.



У потязі Львів – Маріуполь немає кондиціонерів / Сриншот "Громадського контролю Укрзалізниці"

Наприкінці червня 2021 року у складах потягу Львів – Маріуполь ще були вагони з кондиціонерами.

Зверніть увагу. Раніше "Громадський контроль Укрзалізниці" повідомив, що в депо замінили склад потяга Львів – Маріуполь та замість вагонів з кондиціонерами відправили вагони без них. Однак на сайті Укрзалізниці вказали, що вагони є.

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