Укрзалізниця замість того, щоб рівномірно розподілити вагони з кондиціонерами у поїзді Львів – Маріуполь, вилучила їх зі всіх складів. Таку інформацію оприлюднив "Громадський контроль Укрзалізниці".
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Загалом потяг перебуває 29 годин у дорозі в один бік. З усіх вагонів трьох складів є лише один вагон "люкс" з кондиціонером на 18 місць, але купити квитки неможливо навіть за місяць до відправлення потяга.
У потязі Львів – Маріуполь немає кондиціонерів / Сриншот "Громадського контролю Укрзалізниці"
Наприкінці червня 2021 року у складах потягу Львів – Маріуполь ще були вагони з кондиціонерами.
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