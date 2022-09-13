Также Бирн предложил ужесточить правила пропуска россиян в Европу и запретить выдавать им туристические визы. Такие заявления он сделал после трехдневной поездки в Киев.

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"единая россия" – террористическая организация

Депутат предлагает усилить давление на российскую элиту путем объявления "единой россии" террористической организацией. По его словам, Запад сделал подобное с ЭТА, "Хезболлой" или ХАМАС.

Бирн отметил, что Украина ведет "войну по необходимости", а не как россия – "войну по выбору".

Пора выйти за пределы фразы "путин должен потерпеть поражение" и установить цели, подкрепленные обязательствами по военной поставке для их достижения,

– подчеркнул он.

По словам депутата, такими целями являются:

наличие в Украине современных систем ПВО для обеспечения безопасного неба;

100% деоккупация украинской территории в границах 1991 года;

юридическое преследование россии за преступление агрессии, уголовные наказания отдельных военных преступлений страны-оккупанта;

репарации, возможно, будут финансироваться путем конфискации замороженных российских активов;

возвращение всех пленных украинцев, а также перемещенных гражданских лиц, которых насчитывается около 2 миллионов.

Кроме того, Бирн отметил, что туристические визы для россиян нужно запретить, а для украинского экспорта создать более сильные гарантии, например, создать зону над Черным морем, где будут запрещены полеты.

Байден заявил, что россия не должна признаваться спонсором терроризма

Мир ежедневно убеждается в том, что россия – страна-спонсор терроризма. Но президент США Джо Байден не хочет этого признавать. Свою позицию американский лидер выразил журналистам. Об этом сообщают иностранные СМИ.

На вопрос СМИ, должна ли россия быть признана государством-спонсором терроризма, Байден ответил: "Нет". Об этом он сказал в Белом доме.

Кстати, объявление россии государством-спонсором терроризма заставит правительство США ограничивать иностранную помощь, сократить экспорт и продажу оборонных товаров, устанавливать контроль над экспортом товаров двойного назначения.

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