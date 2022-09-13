Також Бірн запропонував посилити правила пропуску росіян до Європи й заборонити видавати їм туристичні візи. Такі заяви він зробив після триденної поїздки до Києва.

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"єдіная росія" – терористична організація

Депутат пропонує посилити тиск на російську еліту шляхом оголошення "єдіної росії" терористичною організацією. За його словами, Захід зробив подібне з ЕТА, "Хезболлою" або ХАМАС.

Бірн зазначив, що Україна веде "війну через необхідність", а не як росія – "війну за вибором".

Час вийти за межі фрази "путін повинен зазнати поразки" і встановити цілі, підкріплені зобов'язаннями з військової поставки для їх досягнення,

– підкреслив він.

За словами депутата, такими цілями є:

Наявність в Україні сучасних систем ППО для забезпечення безпечного неба;

100% деокупація української території у кордонах 1991 року;

юридичне переслідування росії за злочин агресії, кримінальні покарання окремих воєнних злочинів країни-окупанта;

репарації, які, можливо, будуть фінансуватися шляхом конфіскації заморожених російських активів;

повернення всіх полонених українців, а також переміщених цивільних осіб, яких налічується близько 2 мільйонів.

Крім того, Бірн зауважив, що туристичні візи для росіян потрібно заборонити, а для українського експорту створити сильніші гарантії, наприклад, створити зону над Чорним морем, де будуть заборонені польоти.

Байден заявив, що росію не треба визнавати спонсором тероризму

Світ щоденно переконується в тому, що росія – країна-спонсорка тероризму. Але президент США Джо Байден не хоче визнавати цього. Свою позицію американський лідер висловив журналістам. Про це повідомляють іноземні ЗМІ.

На питання ЗМІ, чи росія має бути визнана державою-спонсоркою тероризму, Байден відповів: "Ні". Про це він сказав у Білому домі.

До речі, оголошення росії державою-спонсоркою тероризму змусить уряд США обмежувати іноземну допомогу, скоротити експорт та продаж оборонних товарів, встановлювати контроль над експортом товарів подвійного призначення.

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