Единая европейская компания отказалась от российского самолета "Суперджет"

Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от контракта с Россией и вернула самолеты SSJ100, которые эксплуатировала. CityJet использовала семь российских самолетов. Она получила самолеты в лизинг в 2016 и 2017 годах. SSJ100 летали по маршрутной сети Brussels Airlines.

Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров лизинговых компаний.

Читайте также: Рекордно далеко: американский истребитель получит сверхмощную бомбу, есть фото и видео

Компания убрала упоминания о SSJ100 из раздела "флот" на своем сайте. Сейчас она возвращает самолеты компании "ВЭБ", которая сдавала их в лизинг.

В ноябре в российских СМИ появились сообщения о дефектах двигателя гражданского самолета SSJ100. Тогда обвинили французскую компанию Safran комплектующие которой используются для двигателя. Они выходили из строя очень быстро. Из-за нехватки запасных частей самолеты слишком долго простаивали.

Перевозчик был единственным европейским эксплуатантом российских "Суперджет".

Что известно о самолетах "Суперджет"?Sukhoi Superjet 100 региональный реактивный пассажирский самолет в двух версиях: для перевозки 75 или 95 пассажиров на расстояние до 3000 (4500) километров. Самолет выпускается с 2008 года совместным предприятием Superjet International, с участием многих иностранных компаний, большинство основных узлов самолета до 2014 года была зарубежного производства.



Из обнаруженных технических недостатков самой известной является проблема шасси самолета. Вообще, из-за технических недостатки Sukhoi Superjet 100 летают значительно меньше, чем было запланировано. В январе 2018 появилась информация, что мексиканская компания Interjet из-за проблем с поставкой запчастей производителем вынуждена была разобрать на запчасти 4 из 22 собственных самолетов.