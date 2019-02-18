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      Єдина європейська компанія відмовилася від російського літака "Суперджет"

      350 Читать новость на русском
      Sukhoi Superjet 100
      Sukhoi Superjet 100 / Фото з відкритих джерел

      Ірландська авіакомпанія CityJet відмовилася від контракту з Росією і повернула літаки SSJ100, які експлуатувала. CityJet використовувала сім російських літаків. Вона отримала літаки в лізинг в 2016 та 2017 років роках. SSJ100 літали по маршрутної мережі Brussels Airlines.

      Про це повідомляє газета "Ведомости" з посиланням на топ-менеджерів лізингових компаній.

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      Компанія прибрала згадки про SSJ100 з розділу "флот" на своєму сайті. Зараз вона повертає літаки компанії "ВЕБ", яка здавала їх в лізинг.

      У листопаді в російських ЗМІ з'явилися повідомлення про дефекти двигуна цивільного літака SSJ100. Тоді звинуватили французьку компанію Safran комплектуючі якої використовуються для двигуна. Вони виходили з ладу надто швидко. Через брак запасних частин літаки занадто довго простоювали.

      Перевізник був єдиним європейським експлуатантом російських "Суперджет".

      Що відомо про літаки "Суперджет"?Sukhoi Superjet 100 регіональний реактивний пасажирський літак у двох версіях: для перевезення 75 або 95 пасажирів, на відстань до 3000 (4500) кілометрів. Літак випускається з 2008 року спільним підприємством Superjet International, за участі багатьох іноземних компаній, більшість головних вузлів літака до 2014 року була закордонного виробництва.

      З виявлених технічних недоліків найвідомішою є проблема шасі літака. Взагалі, через технічні недоліки Sukhoi Superjet 100 літають значно менше, ніж було заплановано. В січні 2018 з'явилась інформація, що мексиканській компанії Interjet через проблеми з постачанням запчастин виробником довелося розібрати на запчастини 4 з 22 власних літаків.

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      Теги: Новини Росії авіація
      Джерело: 24 Канал
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