Єдина європейська компанія відмовилася від російського літака "Суперджет"

Ірландська авіакомпанія CityJet відмовилася від контракту з Росією і повернула літаки SSJ100, які експлуатувала. CityJet використовувала сім російських літаків. Вона отримала літаки в лізинг в 2016 та 2017 років роках. SSJ100 літали по маршрутної мережі Brussels Airlines.

Про це повідомляє газета "Ведомости" з посиланням на топ-менеджерів лізингових компаній.

Читайте також: Рекордно далеко: американський винищувач отримає надпотужну бомбу, є фото та відео

Компанія прибрала згадки про SSJ100 з розділу "флот" на своєму сайті. Зараз вона повертає літаки компанії "ВЕБ", яка здавала їх в лізинг.

У листопаді в російських ЗМІ з'явилися повідомлення про дефекти двигуна цивільного літака SSJ100. Тоді звинуватили французьку компанію Safran комплектуючі якої використовуються для двигуна. Вони виходили з ладу надто швидко. Через брак запасних частин літаки занадто довго простоювали.

Перевізник був єдиним європейським експлуатантом російських "Суперджет".

Що відомо про літаки "Суперджет"?Sukhoi Superjet 100 регіональний реактивний пасажирський літак у двох версіях: для перевезення 75 або 95 пасажирів, на відстань до 3000 (4500) кілометрів. Літак випускається з 2008 року спільним підприємством Superjet International, за участі багатьох іноземних компаній, більшість головних вузлів літака до 2014 року була закордонного виробництва.



З виявлених технічних недоліків найвідомішою є проблема шасі літака. Взагалі, через технічні недоліки Sukhoi Superjet 100 літають значно менше, ніж було заплановано. В січні 2018 з'явилась інформація, що мексиканській компанії Interjet через проблеми з постачанням запчастин виробником довелося розібрати на запчастини 4 з 22 власних літаків.